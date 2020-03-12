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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 240241242243 Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:47 vovan_prm написав: edvardd написав: ключевое слово - 25 лет, до 40 можно сильно не переживать, кроме:

Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больными

инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек

https://vesti.ua/mir/dokazan-pervyj-slu ... onavirusom ключевое слово - 25 лет, до 40 можно сильно не переживать, кроме:Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больнымиинфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек

Не... ну если вести написали.....

Начинаю переживать.





П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....

Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность. Не... ну если вести написали.....Начинаю переживать.П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.



У той женщины не подтвердилось. У той женщины не подтвердилось. Витаха Повідомлень: 203 З нами з: 11.10.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:59 Shram написав: Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе. Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.

В том то и дело, что не всех. У 60+ не только шанс умереть на 2 порядка выше, чем у молодых, но и шанс самого заражения в несколько раз выше.

Ещё не нужно забывать про инфицирующую дозу. Вирус в организме размножается в геометрической прогрессии. Если вы получите небольшую начальную дозу, у иммунитета будет время среагировать и вы даже не почувствуете что вообще заражались. Если доза будет в 2 раза выше, может быть уже летальный исход

Это как с туберкулёзом. Даже не привитые дети сталкиваются с ним и незаметно для себя получают иммунитет. Но, если получить сразу большую дозу, будет уже не незаметно, а совсем плохо В том то и дело, что не всех. У 60+ не только шанс умереть на 2 порядка выше, чем у молодых, но и шанс самого заражения в несколько раз выше.Ещё не нужно забывать про инфицирующую дозу. Вирус в организме размножается в геометрической прогрессии. Если вы получите небольшую начальную дозу, у иммунитета будет время среагировать и вы даже не почувствуете что вообще заражались. Если доза будет в 2 раза выше, может быть уже летальный исходЭто как с туберкулёзом. Даже не привитые дети сталкиваются с ним и незаметно для себя получают иммунитет. Но, если получить сразу большую дозу, будет уже не незаметно, а совсем плохо safonovstanislav Повідомлень: 2563 З нами з: 10.05.14 Подякував: 171 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 240241242243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01