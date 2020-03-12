RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:47

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:ключевое слово - 25 лет, до 40 можно сильно не переживать, кроме:
Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больными
инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек
https://vesti.ua/mir/dokazan-pervyj-slu ... onavirusom

Не... ну если вести написали.....
Начинаю переживать. :?


П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....
Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.


У той женщины не подтвердилось.
Витаха
 
Повідомлень: 203
З нами з: 11.10.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:59

  Shram написав:Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.

В том то и дело, что не всех. У 60+ не только шанс умереть на 2 порядка выше, чем у молодых, но и шанс самого заражения в несколько раз выше.
Ещё не нужно забывать про инфицирующую дозу. Вирус в организме размножается в геометрической прогрессии. Если вы получите небольшую начальную дозу, у иммунитета будет время среагировать и вы даже не почувствуете что вообще заражались. Если доза будет в 2 раза выше, может быть уже летальный исход
Это как с туберкулёзом. Даже не привитые дети сталкиваются с ним и незаметно для себя получают иммунитет. Но, если получить сразу большую дозу, будет уже не незаметно, а совсем плохо
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 10.05.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 240241242243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexxK, asti, Сибарит, Puente, s0v7a, Vitaka, yuri_m, Zebra, Волк і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82673)
13.03.2020 13:02
EximBonus Bot (1318)
13.03.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.