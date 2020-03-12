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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:47
vovan_prm написав:
Не... ну если вести написали.....
Начинаю переживать.
П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....
Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.
У той женщины не подтвердилось.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:59
Shram написав:
Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.
В том то и дело, что не всех. У 60+ не только шанс умереть на 2 порядка выше, чем у молодых, но и шанс самого заражения в несколько раз выше.
Ещё не нужно забывать про инфицирующую дозу. Вирус в организме размножается в геометрической прогрессии. Если вы получите небольшую начальную дозу, у иммунитета будет время среагировать и вы даже не почувствуете что вообще заражались. Если доза будет в 2 раза выше, может быть уже летальный исход
Это как с туберкулёзом. Даже не привитые дети сталкиваются с ним и незаметно для себя получают иммунитет. Но, если получить сразу большую дозу, будет уже не незаметно, а совсем плохо
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