Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:59

Shram написав: Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе. Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.

В том то и дело, что не всех. У 60+ не только шанс умереть на 2 порядка выше, чем у молодых, но и шанс самого заражения в несколько раз выше.Ещё не нужно забывать про инфицирующую дозу. Вирус в организме размножается в геометрической прогрессии. Если вы получите небольшую начальную дозу, у иммунитета будет время среагировать и вы даже не почувствуете что вообще заражались. Если доза будет в 2 раза выше, может быть уже летальный исходЭто как с туберкулёзом. Даже не привитые дети сталкиваются с ним и незаметно для себя получают иммунитет. Но, если получить сразу большую дозу, будет уже не незаметно, а совсем плохо