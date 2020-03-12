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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 241242243244245>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:47

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:ключевое слово - 25 лет, до 40 можно сильно не переживать, кроме:
Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больными
инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек
https://vesti.ua/mir/dokazan-pervyj-slu ... onavirusom

Не... ну если вести написали.....
Начинаю переживать. :?


П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....
Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.


У той женщины не подтвердилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:59

  Shram написав:Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.

В том то и дело, что не всех. У 60+ не только шанс умереть на 2 порядка выше, чем у молодых, но и шанс самого заражения в несколько раз выше.
Ещё не нужно забывать про инфицирующую дозу. Вирус в организме размножается в геометрической прогрессии. Если вы получите небольшую начальную дозу, у иммунитета будет время среагировать и вы даже не почувствуете что вообще заражались. Если доза будет в 2 раза выше, может быть уже летальный исход
Это как с туберкулёзом. Даже не привитые дети сталкиваются с ним и незаметно для себя получают иммунитет. Но, если получить сразу большую дозу, будет уже не незаметно, а совсем плохо
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:25

  vetka написав: Ну так логично - деньги превыше всего! Вопрос к МАУ, почему ВООБЩЕ не отменили регулярку в тот же Милан еще две недели назад????

Скорее это вопрос к властям (цитату про капитал и 300% прибыли упоминать не буду).
Но эти власти во главе с президентом поставлены той же бородатой бабушкой (при поддержке 73% "уставших и отчаявшихся" (с)).

Кстати, есть варианты в Милан лоукостами через Варшаву. "А что, я прилетел из Варшавы, какие претензии"? (билетов-то сейчас как таковых нет, только посадочные талоны)
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 13 бер, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:28

  Starikan написав:
  vetka написав: Ну так логично - деньги превыше всего! Вопрос к МАУ, почему ВООБЩЕ не отменили регулярку в тот же Милан еще две недели назад????

Скорее это вопрос к властям (цитату про капитал и 300% прибыли упоминать не буду).
Но эти власти во главе с президентом поставлены той же бородатой бабушкой (при поддержке 73% "уставших и отчаявшихся" (с)).

Ну к власти не только вопросы есть :evil:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:33

  Shram написав:
  _Mykola_ написав: Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:36

  stm написав: По маскам, на Али уже во всю торгуют. Пускай тот же министр обратно выкупит 1 млн. масок это аж 4,6млн грн стоит, просто смешно и Китаю надо экономику поднимать то он маски нашьет на весь мир если свои безрукие не могут организовать...

У нас тоже торгуют. Обычными марлевыми хирургическими в обычной аптеке. По 35 грн (но вчера, сегодня не знаю).
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:40

  Starikan написав:
  Shram написав:
  _Mykola_ написав: Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.


Во-во - це буде як пенсійний вік жінкам до 60 років - мав би бути якийсь ефект - але як виявилося - мізерний ... Ні на що не вплинуло . Все одно серед пенсіонерів 62 % - бабулі ... І живуть довше .
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:40

  Starikan написав:И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.

Не стоит обездоленных сразу списывать со счетов, как раз у них может быть сильный иммунитет, как у цыган, бомжей, к примеру. Умрут самые слабые и больные, а не бедные или нищие. Естественный отбор в самой своей красе.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://golos.ua/i/739190

В рейтинге всех стран, Украина оказалась на 94 месте по готовности к борьбе с коронавирусом, на уровне Зимбабве, Ирана и Нигерии.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экс-глава государственной СЭС Святослав Протас.

«По оценкам международных специалистов, Украина оказалась на 94 месте по готовности к борьбе с коронавирусом. Она набрала только 38 баллов из 100. То есть наша страна находится на уровне Зимбабве, Ирана и Нигерии. Кстати, Китай в этом рейтинге занял 50 место. Хотя, мне кажется, что в КНР оперативно и правильно отреагировали, бросив все силы на борьбу с эпидемией, чтобы минимизировать трагические последствия. Им это удалось»,- сказал С. Протас.

По его словам, цивилизованные европейские страны, например, Италия, демонстрирует более слабую готовность.

«У них смертность от коронавируса 5%, а в Китае только 2%. Она напрямую зависит от уровня подготовки и развития медицины в стране»,- резюмировал С. Протас.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...
kravchukmv1987
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