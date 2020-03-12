Україна не має чим захиститися від коронавірусу: в "Слузі народу" зробили заяву
Депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла (https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... bscription), що відправляла запити у Держрезерв і в Міністерство охорони здоров‘я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби. Виявилося, що в Україні їх немає
Shram написав:--------------- _Mykola_ Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?" Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. --------------- Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры. Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.
Во-во - це буде як пенсійний вік жінкам до 60 років - мав би бути якийсь ефект - але як виявилося - мізерний ... Ні на що не вплинуло . Все одно серед пенсіонерів 62 % - бабулі ... І живуть довше .
ЛАД написав: Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.
А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.