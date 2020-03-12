Shram написав:

---------------Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе.---------------Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.