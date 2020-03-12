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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Україна не має чим захиститися від коронавірусу: в "Слузі народу" зробили заяву

Депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла (https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... bscription), що відправляла запити у Держрезерв і в Міністерство охорони здоров‘я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби. Виявилося, що в Україні їх немає
Delta oporteat nos salvos fieri!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:55

  kravchukmv1987 написав:говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...

Можно ссылку на эту инфу?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:56

  vetka написав:
  kravchukmv1987 написав:говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...

Можно ссылку на эту инфу?

https://www.facebook.com/a.palchevskyi/ ... 810915249/
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Surfer написав:Даже если не сравнивать с вирусами гриппа, по отношению с другими инфекционными, нынешняя паника все равно выглядит безпрецендентной


С уже известными болезнями мало-мальски знают, как обращаться. А тут новая и крайне заразная "радость".
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:01

  Puente написав:
  Starikan написав:
  Shram написав:---------------
_Mykola_
Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:
---------------
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.


Во-во - це буде як пенсійний вік жінкам до 60 років - мав би бути якийсь ефект - але як виявилося - мізерний ... Ні на що не вплинуло . Все одно серед пенсіонерів 62 % - бабулі ... І живуть довше .

И здесь уже политика начинается.
"Якийсь ефект" всё же есть.
Численность пенсионеров на 01.01.2019 - 11.470.405, на 01.01.2020 - 11.334.730, т.е. сокращение на 136 тыс. Немного, но увеличение пенс. возраста быстро не сказывается. Тем более постепенное.
При этом сокращение числа произошло именно за счёт пенсионеров по возрасту с 8.693.013 до 8.534.558, т.е. на 158.455 чел. - почти 2%. Далі буде.
https://www.pfu.gov.ua/382153-stanom-na-01-01-2019-roku/ и https://www.pfu.gov.ua/2119090-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2020/

Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. :)
А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 бер, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kravchukmv1987 написав:говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...


Написали только что из МОЗ, что жива, но дела так себе и по наклонной, уже подключили к искусственной вентиляции легких, благо еще есть свободные аппараты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:20

  ЛАД написав:
Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. :)
А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.

А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:21

  freeze написав:
kravchukmv1987 написав:говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...


Написали только что из МОЗ, что жива, но дела так себе и по наклонной, уже подключили к искусственной вентиляции легких, благо еще есть свободные аппараты.

Лично я думаю, что она не жилец уже...
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:24

  vetka написав:
  freeze написав:
kravchukmv1987 написав:говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...


Написали только что из МОЗ, что жива, но дела так себе и по наклонной, уже подключили к искусственной вентиляции легких, благо еще есть свободные аппараты.

Лично я думаю, что она не жилец уже...


Бабульку надо держать до последнего, а то ее кончина пагубно скажется на психологическом состоянии нашего населения. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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