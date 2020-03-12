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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:26

  freeze написав:
Бабульку надо держать до последнего, а то ее кончина пагубно скажется на психологическом состоянии нашего населения. :mrgreen:

Ну она по легенде вообще может выздороветь и вернуться в Польшу, я про реальность говорю... :(
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:32

  Starikan написав:
  Shram написав: Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.



Я о том, что возможно с точки зрения государства и украинской власти нужно не тратить миллионы и миллиарды на карантины и лечение, а пропустить болезнь сквозь Украину, избавившись тем самым от значительной доли государственных "иждивенцев" и сэкономить те самые миллиарды.
Конечно вслух о таком никто не скажет. И будут объявлены карантин и прочие меры. Но если всё это делать как имитацию, то понятно становится почему до сих пор летают самолеты из Милана полные незнамо каких арабов, почему люди с температурой преспокойно проходят контрольные пункты в аэропорту, почему маски тоннами вывозятся из страны, и прочее-прочее.

Конечно всё это так - конспирологические теории не более.. Хотя...

А 8% пенсов - это очень много. Миллиарды, десятки миллиардов гривен в год и сотни в течении нескольких лет.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А сколько этой бабушке лет?
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:33

  varlo написав:А сколько этой бабушке лет?


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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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