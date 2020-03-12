Ну она по легенде вообще может выздороветь и вернуться в Польшу, я про реальность говорю...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:26
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:32
Я о том, что возможно с точки зрения государства и украинской власти нужно не тратить миллионы и миллиарды на карантины и лечение, а пропустить болезнь сквозь Украину, избавившись тем самым от значительной доли государственных "иждивенцев" и сэкономить те самые миллиарды.
Конечно вслух о таком никто не скажет. И будут объявлены карантин и прочие меры. Но если всё это делать как имитацию, то понятно становится почему до сих пор летают самолеты из Милана полные незнамо каких арабов, почему люди с температурой преспокойно проходят контрольные пункты в аэропорту, почему маски тоннами вывозятся из страны, и прочее-прочее.
Конечно всё это так - конспирологические теории не более.. Хотя...
А 8% пенсов - это очень много. Миллиарды, десятки миллиардов гривен в год и сотни в течении нескольких лет.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А сколько этой бабушке лет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:33
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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