Shram написав:

Starikan написав: Shram написав: Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.

Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства. Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников. И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.

Я о том, что возможно с точки зрения государства и украинской власти нужно не тратить миллионы и миллиарды на карантины и лечение, а пропустить болезнь сквозь Украину, избавившись тем самым от значительной доли государственных "иждивенцев" и сэкономить те самые миллиарды.Конечно вслух о таком никто не скажет. И будут объявлены карантин и прочие меры. Но если всё это делать как имитацию, то понятно становится почему до сих пор летают самолеты из Милана полные незнамо каких арабов, почему люди с температурой преспокойно проходят контрольные пункты в аэропорту, почему маски тоннами вывозятся из страны, и прочее-прочее.Конечно всё это так - конспирологические теории не более.. Хотя...А 8% пенсов - это очень много. Миллиарды, десятки миллиардов гривен в год и сотни в течении нескольких лет.