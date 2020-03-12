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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 244245246247248>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:15

  vetka написав:
  ЛАД написав:
Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. :)
А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.

А чего так хают гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.

Частные клиники, страховки и т.д., слава богу, есть, но цены для большинства неподъёмные. И принимают там те же врачи, что и в госполиклиниках. Так что можно за приличные деньги получить такое же неквалифицированное обслуживание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное

Немного я вставлю 5 копеек. Страховые работают как с частными так и гос. больницами. Расширенный перечень услуг зависит от пакета, который покупаете. Из своего опыта скажу, что страховка это тоже мозговынос
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-zak ... 04962.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бабулька ушла, царствие небесное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:30

УКРАЇНА ЗАКРИВАЄ КОРДОН ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Через пандемію коронавірусу у світі Україна через 48 годин на 2 тижні закриває кордон для іноземних громадян.

Джерело: заява секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова на брифінгу в п'ятницю

Пряма мова: "Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян… Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну".

Деталі: Данілов уточнив, що ті українці, які повертатимуться з країн, де зараз вирує коронавірус, проходитимуть після повернення процедуру обсервації.

За його словами, заборона діятиме протягом двох тижнів (з 15 до 29 березня - УП).
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:31

  freeze написав:Через 48 часов Украина закрывает границу для всех иностранцев.

Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.
Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:32

  Shram написав:
  Starikan написав:
  Shram написав: Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

И что? Это меньше 8% пенсионеров. Причем скорее всего умрут в большинстве самые, так сказать, обездоленные с мизерными пенсиями и лишенные помощи родственников.



Я о том, что возможно с точки зрения государства и украинской власти нужно не тратить миллионы и миллиарды на карантины и лечение, а пропустить болезнь сквозь Украину, избавившись тем самым от значительной доли государственных "иждивенцев" и сэкономить те самые миллиарды.
Конечно вслух о таком никто не скажет. И будут объявлены карантин и прочие меры. Но если всё это делать как имитацию, то понятно становится почему до сих пор летают самолеты из Милана полные незнамо каких арабов, почему люди с температурой преспокойно проходят контрольные пункты в аэропорту, почему маски тоннами вывозятся из страны, и прочее-прочее.

Конечно всё это так - конспирологические теории не более.. Хотя...

А 8% пенсов - это очень много. Миллиарды, десятки миллиардов гривен в год и сотни в течении нескольких лет.

8% это примерно 600-700 тыс. (по возрасту). При ср. пенсии 3000 выйдет примерно 2 млрд. в месяц или 24 млрд. грн в год или около 1 млрд. долл. Цифра не маленькая, но и не мог весть сколько.
Вряд ли такие суммы спасут "отца русской демократии". :)
Так что, думаю, "конспирологические теории, не более".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:35

  swan forever написав:
  freeze написав:Через 48 часов Украина закрывает границу для всех иностранцев.

Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.
Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну?

Точно. Уже даже ленивые приехали. Думал в доме напротив никто не живет, теперь весь в огнях.
Вот где пандемический аленизм, нужно было еще месяц подождать.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:37

  swan forever написав:
  freeze написав:Через 48 часов Украина закрывает границу для всех иностранцев.

Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.
Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну?

Ой, да ладно. Сколько там у нас тех иностранцев. Заробитчане нам навезут до Пасхи столько, что только успевай разгребать.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:38

Перша людина померла від коронавірусу в Україні

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/13/7243521/
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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