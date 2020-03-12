Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:43

Девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 2 по 8 марта , сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ)



Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс. человек, из них 66,4% дети.



Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.



В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 63 чел. , ни один из них не был вакцинирован.

Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.



Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.

Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.Зачем в таком случае такой шум по карантину в школах и детсадах вплоть до открытия уголовного дела против харьковской мэрии? И как решать проблему с малышами работающим родителям?