ЛАД написав: Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.
А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.
Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное.
Так я то в курсе, а вот форумчане чуть ли не молятся на нее.
Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.
Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.
ЛАД написав: Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.
А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.
Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное.
Тут скорее важно не страховка/ее отсутствие, а тяжесть болезни. Частная медицина, действительно, предпочитает не брать тяжелых больных. Частных реанимаций по стране 3, если не ошибаюсь, стационаров - не более пары десятков.
Поэтому да, первичные консультации, УЗИ-шки/рентгены/ЭКГ-шки, несложная хирургия - это удел частной медицины. Тяжелые острые и хронические патологии, стационарное и реанимационное лечение - государственные и ведомственные больницы.
vetka написав:А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.
Частные клиники - это в основном консультации у врачей, работающих в гос.клиниках. Во всяком случае, в Харькове не видел таких клиник с инфекционными отделениями (хирургические есть). Год назад был тяжелый приступ аллергии, вызвали скорую из крупной частной клиники, отвезли в гос.клинику, где есть соответствующее отделение.
Только что прослушал по телику первые обобщенные данные по коронавирусу американской медицины. Докладываю: 20% переносят в легкой форме и могут вообще не заметить. 60% лежат, сопливят, кашляют, гриппуют, пьют чай с лимоном и отходят сами. 20% получают осложнения, из них 2% в тяжелейшей форме. Нуждаются в интенсивной медицинской помощи.