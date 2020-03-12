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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 245246247248>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:39

  freeze написав:
kravchukmv1987 написав:говорят у нас первая смерть от вируса официально подтвержденного, женщина с Радомышля...


Написали только что из МОЗ, что жива, но дела так себе и по наклонной, уже подключили к искусственной вентиляции легких, благо еще есть свободные аппараты.

увы это была правда, после этой информации пошли решения власти о которых мы сейчас слышим...
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://habr.com/ru/post/491974/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:42

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:
  ЛАД написав:
Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. :)
А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.

А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.

Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное.

Так я то в курсе, а вот форумчане чуть ли не молятся на нее.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:43

Девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 2 по 8 марта, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ)

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс. человек, из них 66,4% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 63 чел., ни один из них не был вакцинирован.

https://interfax.com.ua/news/pharmacy/646204.html
Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.

Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.

Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.

https://phc.org.ua/news/covid-19-i-grip-scho-mizh-nimi-spilnogo-i-vidminnogo
Зачем в таком случае такой шум по карантину в школах и детсадах вплоть до открытия уголовного дела против харьковской мэрии? И как решать проблему с малышами работающим родителям?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:46

  ЛАД написав:Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.


Дело на сегодня не в абсолютных цифрах грипп-коронавирус, а в кошмарной динамике коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:46

  Мизантрóп написав: С пятницей и Шаббатом,вас,мои здоровые друзья!

С Шаббатом - принимается, а "здоровые" - нет, у меня пара дней держалась 38+ (скачками) и больное горло.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:47

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:
  ЛАД написав:
Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали. :)
А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.

А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.

Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное.


Тут скорее важно не страховка/ее отсутствие, а тяжесть болезни. Частная медицина, действительно, предпочитает не брать тяжелых больных. Частных реанимаций по стране 3, если не ошибаюсь, стационаров - не более пары десятков.

Поэтому да, первичные консультации, УЗИ-шки/рентгены/ЭКГ-шки, несложная хирургия - это удел частной медицины. Тяжелые острые и хронические патологии, стационарное и реанимационное лечение - государственные и ведомственные больницы.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52

  vetka написав:А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.

Частные клиники - это в основном консультации у врачей, работающих в гос.клиниках.
Во всяком случае, в Харькове не видел таких клиник с инфекционными отделениями (хирургические есть).
Год назад был тяжелый приступ аллергии, вызвали скорую из крупной частной клиники, отвезли в гос.клинику, где есть соответствующее отделение.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_Mykola_ написав:
  vetka написав:Частная медицина по страховке, запросто вылечит.

Даже в Италии, где есть максимальное обеспечение для медучреждений, не успевают вылечить.

Видео
http://fex.net/s/ca3lrvr
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:55

Только что прослушал по телику первые обобщенные данные по коронавирусу американской медицины.
Докладываю:
20% переносят в легкой форме и могут вообще не заметить.
60% лежат, сопливят, кашляют, гриппуют, пьют чай с лимоном и отходят сами.
20% получают осложнения, из них 2% в тяжелейшей форме. Нуждаются в интенсивной медицинской помощи.
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