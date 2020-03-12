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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 245246247248 Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:58 antey1969 написав: swan forever написав: freeze написав: Через 48 часов Украина закрывает границу для всех иностранцев. Через 48 часов Украина закрывает границу для всех иностранцев.

Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.

Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну? Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну?

Ой, да ладно. Сколько там у нас тех иностранцев. Заробитчане нам навезут до Пасхи столько, что только успевай разгребать. Ой, да ладно. Сколько там у нас тех иностранцев. Заробитчане нам навезут до Пасхи столько, что только успевай разгребать.

я так не думаю. Китайских студентов после их НГ пустили в Украину без всяких проверок.

Страна-решето - заезжают все, кто хочет. я так не думаю. Китайских студентов после их НГ пустили в Украину без всяких проверок.Страна-решето - заезжают все, кто хочет. РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 710 З нами з: 27.05.15 Подякував: 141 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:58 swan forever написав: Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.

Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну? Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании.Какого их пустили в страну?

В нулевых летал регулярно из Харькова в Вену и далее.

Один раз повезло с пол-самолетом итальянцев.

Это был двухчасовой кошмар. В нулевых летал регулярно из Харькова в Вену и далее.Один раз повезло с пол-самолетом итальянцев.Это был двухчасовой кошмар. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16854 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1745 раз. Подякували: 2618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:03 freeze написав: ЛАД написав: Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали. Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.



Дело на сегодня не в абсолютных цифрах грипп-коронавирус, а в кошмарной динамике коронавируса. Дело на сегодня не в абсолютных цифрах грипп-коронавирус, а в кошмарной динамике коронавируса.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс . человек, из них 66,4% дети .

Это не динамика?

Сколько там заболевших в Италии?

15 113 на сегодняшнее утро? Это не динамика?Сколько там заболевших в Италии?15 113 на сегодняшнее утро? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15636 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4321 раз. Подякували: 4019 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:05 _Mykola_ написав: vetka написав: ЛАД написав:

Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали.

А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины. Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали.А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.

А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине. А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.

Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное. Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное.

Не совсем так, серьезное тоже лечат, но действительно не все. Не совсем так, серьезное тоже лечат, но действительно не все. Faceless

Модератор Повідомлень: 26543 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1142 раз. Подякували: 6301 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:05 vetka написав:

Страну по идее можно подставить любую, Украину в том числе. Страну по идее можно подставить любую, Украину в том числе.

То есть вы считаете что нас подставили? То есть вы считаете что нас подставили? LordEmerald Повідомлень: 84 З нами з: 02.05.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 245246247248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01