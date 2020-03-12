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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:58
antey1969 написав: swan forever написав: freeze написав:
Через 48 часов Украина закрывает границу для всех иностранцев.
Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.
Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу. Какого их пустили в страну?
Ой, да ладно. Сколько там у нас тех иностранцев. Заробитчане нам навезут до Пасхи столько, что только успевай разгребать.
я так не думаю. Китайских студентов после их НГ пустили в Украину без всяких проверок.
Страна-решето - заезжают все, кто хочет.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:58
swan forever написав:
Это надо было сделать ещё в середине февраля, теперь поздно.
Кстати, дважды сегодня наткнулся в Лавине на итальянцев, на две разные компании. Как всегда громко и одновременно разговаривают все сразу.
Какого их пустили в страну?
В нулевых летал регулярно из Харькова в Вену и далее.
Один раз повезло с пол-самолетом итальянцев.
Это был двухчасовой кошмар.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:03
freeze написав: ЛАД написав:
Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.
Дело на сегодня не в абсолютных цифрах грипп-коронавирус, а в кошмарной динамике коронавируса.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс. человек, из них 66,4% дети.
Это не динамика?
Сколько там заболевших в Италии?
15 113 на сегодняшнее утро?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:05
_Mykola_ написав: vetka написав: ЛАД написав:
Такое ощущение, что некоторым господам зелёные и лично Зе в туфли насрали.
А наша готовность к эпидемии соответствует нашему эконом. положению и, соотвенно, общему состоянию нашей медицины.
А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.
Частная медицина по страховке, запросто вылечит Вам насморк или что-то несерьезное, со всем остальным пошлют в государственные больницы, особенно инфекционное.
Не совсем так, серьезное тоже лечат, но действительно не все.
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