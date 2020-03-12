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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:34

Экстренная новость.
Во многих местах в Америке тоже пропала туалетная бумага.
Начали мести все бумажное, в т.ч. бумажные полотенца.
Забьют канализацию.
А мы смеялись над Австралией...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:41

  Faceless написав:
  ЛАД написав:И принимают там те же врачи, что и в госполиклиниках.
Распространенное заблуждение

Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом.
Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен.
И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.

Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:41

У нас в стране собственное производство, причем почти половина идет на экспорт. Если вдруг на фоне коронавируса у украинцев резко начнется диарея, то экспортные объемы пустят на внутренний рынок))
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 13 бер, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:42

  Libo написав:Экстренная новость.
Во многих местах в Америке тоже пропала туалетная бумага.
Начали мести все бумажное, в т.ч. бумажные полотенца.
Забьют канализацию.
А мы смеялись над Австралией...
:lol: :lol: :lol:



Что там у вас на УолСтритах?
Шпекулянты из окон выбрасываются или еще пока нет? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Так ото ж, а смысл платить больше?

Если все же это нормальная клиника, со своим стационаром, своими специалистами, и ни в какие госклиники на консультации им не нужно отправлять - смысл есть.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44

  vetka написав:
  Starikan написав:
  vetka написав:А чего так хайят гос.медицину, а? Слава богу есть частные клиники, страховки и т.д. Тут же так любят об этом говорить. Да только проблема далеко не только в медицине.
Частные клиники - это в основном консультации у врачей, работающих в гос.клиниках.
Во всяком случае, в Харькове не видел таких клиник с инфекционными отделениями (хирургические есть).
Год назад был тяжелый приступ аллергии, вызвали скорую из крупной частной клиники, отвезли в гос.клинику, где есть соответствующее отделение.
Так ото ж, а смысл платить больше???

Смысл есть. Но вам, как скептику в отношении частных клиник, объяснять трудно и долго, поэтому не буду. Скажу только, что когда через год приступ повторился, я уже лечился на дневном стационаре в частной клинике.
И похоже, что если вам придется выбирать между дальней поездкой на общ.транспорте с тремя пересадками или такси, вы определенно выберете первое, "ибо зачем платить больше".
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:51

  Alex2007 написав:
  Libo написав:Экстренная новость.
Во многих местах в Америке тоже пропала туалетная бумага.
Начали мести все бумажное, в т.ч. бумажные полотенца.
Забьют канализацию.
А мы смеялись над Австралией...
:lol:



Что там у вас на УолСтритах?
Шпекулянты из окон выбрасываются или еще пока нет? :D


Сегодня отыгрываем 3%. Восстанавливаемся. А потом на новые высоты. Уоллстриты работают почти круглосуточно. Пипл волнуется, но пока разговоров об увольнениях нет.
Боссы спокойны как удавы.
Может что-то знают? Хорошее? Га?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ИМХО, не так страшен коронавирус, как де*** рядом. Любая опасность + де*** = писец.
У меня родственница сейчас идёт в церковь. На упоминание, что бабушка из Радомышля тоже в церкви была через неделю после инфицирования, ее ответ - это она в ПЦУ ходила!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:00

  Starikan написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:И принимают там те же врачи, что и в госполиклиниках.
Распространенное заблуждение

Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом.
Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен.
И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.

Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн.

Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках.
Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.
Faceless
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