Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:00

Starikan написав: Faceless написав: ЛАД написав: И принимают там те же врачи, что и в госполиклиниках. И принимают там те же врачи, что и в госполиклиниках. Распространенное заблуждение Распространенное заблуждение

Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом.

Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен.

И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.



Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн. Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом.Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен.И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн.

Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках.Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.