Экстренная новость.
Во многих местах в Америке тоже пропала туалетная бумага.
Начали мести все бумажное, в т.ч. бумажные полотенца.
Забьют канализацию.
А мы смеялись над Австралией...
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:34
Экстренная новость.
Во многих местах в Америке тоже пропала туалетная бумага.
Начали мести все бумажное, в т.ч. бумажные полотенца.
Забьют канализацию.
А мы смеялись над Австралией...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:41
Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом.
Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен.
И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.
Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:41
У нас в стране собственное производство, причем почти половина идет на экспорт. Если вдруг на фоне коронавируса у украинцев резко начнется диарея, то экспортные объемы пустят на внутренний рынок))
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 13 бер, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:42
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44
Смысл есть. Но вам, как скептику в отношении частных клиник, объяснять трудно и долго, поэтому не буду. Скажу только, что когда через год приступ повторился, я уже лечился на дневном стационаре в частной клинике.
И похоже, что если вам придется выбирать между дальней поездкой на общ.транспорте с тремя пересадками или такси, вы определенно выберете первое, "ибо зачем платить больше".
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:51
Сегодня отыгрываем 3%. Восстанавливаемся. А потом на новые высоты. Уоллстриты работают почти круглосуточно. Пипл волнуется, но пока разговоров об увольнениях нет.
Боссы спокойны как удавы.
Может что-то знают? Хорошее? Га?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ИМХО, не так страшен коронавирус, как де*** рядом. Любая опасность + де*** = писец.
У меня родственница сейчас идёт в церковь. На упоминание, что бабушка из Радомышля тоже в церкви была через неделю после инфицирования, ее ответ - это она в ПЦУ ходила!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:00
Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках.
Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.
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