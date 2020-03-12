RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:02

  Faceless написав:
  Starikan написав:......
Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом.
Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен.
И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.

Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн.

Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках.
Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.

В Харькове "Он-клиник" приём 250 грн - уролог, дерматолог, хирург. Врачи явно те же, что и в госполиклиниках. Квалификация та же. Через лень после приёма у хирурна сильно смеялся. "Заявление, будто ... за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно" - согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15639
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4321 раз.
Подякували: 4019 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:07

Faceless
Интересно было бы увидеть, как отреагируют на больного коронавирусом в нашей частной клинике, особенно на тяжелого...
Для сравнения, в Италии частные клинико воюют с вирусом в одном строю с государственными
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9208
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:08

  Schmit написав:За последние 24 часа только в Италии от коронавируса скончались 189 пациентов. Так что ваша табличка до сраки.


До сраки - это ваши псевдо "выводы". Хотя достойная порохобота "аналитика", через одно место, как всегда. Вы понимаете вообще как высчитывается среднее значение ? Начало пандемии с начала этого года - на сегодня около 5000 жертв - вот и считайте - выходим на абсолютно тот же порядок цифр указзанный в таблице. Кстати говоря в Китае - в очаге пандемии за вчера АЖ 15 новых заражений и 11 смертей на 80000 зараженных, но порохоботам лишь бы помелом своим мести и выдавать желаемое за действительное.

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки
https://interfax.com.ua/news/general/646287.html
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 14.11.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:12

  Libo написав:Только что прослушал по телику первые обобщенные данные по коронавирусу американской медицины.
Докладываю:
20% переносят в легкой форме и могут вообще не заметить.
60% лежат, сопливят, кашляют, гриппуют, пьют чай с лимоном и отходят сами.
20% получают осложнения, из них 2% в тяжелейшей форме. Нуждаются в интенсивной медицинской помощи.

есть одно неприятное для мужиков осложнение - яйца перестают функционировать....
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5928
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:16

  Faceless написав:
  ЛАД написав:И принимают там те же врачи, что и в госполиклиниках.

Распространенное заблуждение

хотел бесплатно передать тесты в департамент здравоохранения - прогуглил директора - тётка подрабатывает в частной клинике, и это часто так...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5928
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:49

  antey1969 написав:Faceless
Интересно было бы увидеть, как отреагируют на больного коронавирусом в нашей частной клинике, особенно на тяжелого...
Для сравнения, в Италии частные клинико воюют с вирусом в одном строю с государственными

Так для нас частная клиника - экзотика, а для "первого мира" - обычная вещь.
Операцию на сердце у нас в частной клинике не сделают.

Например, насколько я знаю - в Израиле госмедицина в основном для пенсов, иммигрантов, живущих на пособие и вообще малоимущих.
Там большие очереди к семейным врачам, а приема специалистов нужно ждать месяцами.
Зато всё бесплатно, и лекарства за полцены.
А имеющие хорошую страховку идут в частные клиники.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16863
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1745 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Китай отправил в Италию 30 врачей из Уханя и 30 тонн медикаментов+медоборудования.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9208
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:05

antey1969
в это время Сильвио Берлускони и все у кого более денег свалили с Италии.. каждый из взял с собой команду реаниматологов врачей с комплектом оборудования. дам ссылку при желании..
в Италии не осталось богатый людей..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 02.03.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:08

я злой..

сегодня решил сделать подарки для местных магазинов Львова..
купленные в 20 числах января попытался раздать на магазины в местном районе..
обещали носить.. по факту потом поржали и закинули ящик..
наверное это бесмысленно.. нужно чтобы умирали соседи только тогда эти твари их начнут носить.
дали же бесплатно .. нет слов..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 02.03.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, Насер Шаабани. Это ж какой там масштаб трагедии
https://ria.ru/20200313/1568568110.html
Sinbad777
 
Повідомлень: 72
З нами з: 09.05.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 247248249250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Sinbad777, Vadim V, varlo, vladislavlvov і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.