Starikan написав:...... Меня принимал уролог, одновременно работающий в санатории "Берминводы" под Харьковом. Вообще-то я не вижу в этом ничего страшного, врач с большой практикой и опытом лично для меня даже предпочтителен. И, просматривая список врачей этой клиники, я не видел там каких-то особых светил - седовласых старцев - зав.кафедрами медвузов. "Обычные" врачи 1-й и высшей категорий.
Возможно, эта клиника в принципе достаточно "демократична", прием в ней стоит 350-400 грн.
Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках. Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.
В Харькове "Он-клиник" приём 250 грн - уролог, дерматолог, хирург. Врачи явно те же, что и в госполиклиниках. Квалификация та же. Через лень после приёма у хирурна сильно смеялся. "Заявление, будто ... за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно" - согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless Интересно было бы увидеть, как отреагируют на больного коронавирусом в нашей частной клинике, особенно на тяжелого... Для сравнения, в Италии частные клинико воюют с вирусом в одном строю с государственными
Schmit написав:За последние 24 часа только в Италии от коронавируса скончались 189 пациентов. Так что ваша табличка до сраки.
До сраки - это ваши псевдо "выводы". Хотя достойная порохобота "аналитика", через одно место, как всегда. Вы понимаете вообще как высчитывается среднее значение ? Начало пандемии с начала этого года - на сегодня около 5000 жертв - вот и считайте - выходим на абсолютно тот же порядок цифр указзанный в таблице. Кстати говоря в Китае - в очаге пандемии за вчера АЖ 15 новых заражений и 11 смертей на 80000 зараженных, но порохоботам лишь бы помелом своим мести и выдавать желаемое за действительное.
Libo написав:Только что прослушал по телику первые обобщенные данные по коронавирусу американской медицины. Докладываю: 20% переносят в легкой форме и могут вообще не заметить. 60% лежат, сопливят, кашляют, гриппуют, пьют чай с лимоном и отходят сами. 20% получают осложнения, из них 2% в тяжелейшей форме. Нуждаются в интенсивной медицинской помощи.
есть одно неприятное для мужиков осложнение - яйца перестают функционировать....
antey1969 написав:Faceless Интересно было бы увидеть, как отреагируют на больного коронавирусом в нашей частной клинике, особенно на тяжелого... Для сравнения, в Италии частные клинико воюют с вирусом в одном строю с государственными
Так для нас частная клиника - экзотика, а для "первого мира" - обычная вещь. Операцию на сердце у нас в частной клинике не сделают.
Например, насколько я знаю - в Израиле госмедицина в основном для пенсов, иммигрантов, живущих на пособие и вообще малоимущих. Там большие очереди к семейным врачам, а приема специалистов нужно ждать месяцами. Зато всё бесплатно, и лекарства за полцены. А имеющие хорошую страховку идут в частные клиники.
antey1969 в это время Сильвио Берлускони и все у кого более денег свалили с Италии.. каждый из взял с собой команду реаниматологов врачей с комплектом оборудования. дам ссылку при желании.. в Италии не осталось богатый людей..
сегодня решил сделать подарки для местных магазинов Львова.. купленные в 20 числах января попытался раздать на магазины в местном районе.. обещали носить.. по факту потом поржали и закинули ящик.. наверное это бесмысленно.. нужно чтобы умирали соседи только тогда эти твари их начнут носить. дали же бесплатно .. нет слов..