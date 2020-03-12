ЛАД написав:Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.
Дело на сегодня не в абсолютных цифрах грипп-коронавирус, а в кошмарной динамике коронавируса.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс. человек, из них 66,4% дети.
Это не динамика? Сколько там заболевших в Италии? 15 113 на сегодняшнее утро?
По гриппу и ОРВИ это обычные ежегодные цифры, по сравнению с прошлым годом нет особой разницы, у коронавируса прогрессирующий рост в 15113 раз по сравнению с прошлым годом, хотя знаю что на ноль умножать нельзя) И где динамика остановится еще никто не понимает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vladislavlvov написав:сегодня решил сделать подарки для местных магазинов Львова.. купленные в 20 числах января попытался раздать на магазины в местном районе.. обещали носить.. по факту потом поржали и закинули ящик.. наверное это бесмысленно.. нужно чтобы умирали соседи только тогда эти твари их начнут носить. дали же бесплатно .. нет слов..
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня