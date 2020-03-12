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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 249250251252253>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:12

Эпидемия коронавируса в мире

Surfer написав:А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?

Здесь работает
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

израильский сайт информирования о заболевших пишет, что гражданин Израиля вернувшийся с Киева !!! привез коронавирус..
выводы делайте сами..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 13 бер, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:14

  wilomik написав:
Surfer написав:А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

кто писал с теплом корона уйдёт-ловите:
За последние 24 часа 6 африканских стран подтвердили свои первые случаи заболевания коронавирусом: Гана, Гвинея, Габон, Судан, Кения и Эфиопия.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Понимаю, что цифра намного меньше, чем от коронавируса, но тем не менее. Карантин в школах при массовой заболеваемости не устраивали.


Дело на сегодня не в абсолютных цифрах грипп-коронавирус, а в кошмарной динамике коронавируса.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс. человек, из них 66,4% дети.

Это не динамика?
Сколько там заболевших в Италии?
15 113 на сегодняшнее утро?


По гриппу и ОРВИ это обычные ежегодные цифры, по сравнению с прошлым годом нет особой разницы, у коронавируса прогрессирующий рост в 15113 раз по сравнению с прошлым годом, хотя знаю что на ноль умножать нельзя) И где динамика остановится еще никто не понимает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:израильский сайт информирования о заболевших пишет, что гражданин Израиля вернувшийся с Киева !!! привез коронавирус..
выводы делайте сами..

Ссылочку не дадите?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:27

  vladislavlvov написав:сегодня решил сделать подарки для местных магазинов Львова..
купленные в 20 числах января попытался раздать на магазины в местном районе..
обещали носить.. по факту потом поржали и закинули ящик..
наверное это бесмысленно.. нужно чтобы умирали соседи только тогда эти твари их начнут носить.
дали же бесплатно .. нет слов..

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:28

  wilomik написав:
Surfer написав:А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?

Здесь работает
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6


это одна и та же карта, вчера не работала
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:30

https://tech.liga.net/technology/novost ... adi-vykupa

Злоумышленники используют коронавирус для заражения Android с выкупом в $100
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:33

  edvardd написав:
  wilomik написав:
Surfer написав:А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

кто писал с теплом корона уйдёт-ловите:
За последние 24 часа 6 африканских стран подтвердили свои первые случаи заболевания коронавирусом: Гана, Гвинея, Габон, Судан, Кения и Эфиопия.


Научитесь различать единичные случаи заражения с массовым распространением ! Детский сад какой то.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Surfer написав:
  wilomik написав:
Surfer написав:А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?

Здесь работает
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6


это одна и та же карта, вчера не работала
Карта одна, ссылки разные.
Поэтому «вчерашняя» и сейчас не работает.
wilomik
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