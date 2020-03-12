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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 250251252253>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:36

  Surfer написав:До сраки - это ваши псевдо "выводы". Хотя достойная порохобота "аналитика", через одно место, как всегда. Вы понимаете вообще как высчитывается среднее значение ? Начало пандемии с начала этого года - на сегодня около 5000 жертв - вот и считайте - выходим на абсолютно тот же порядок цифр указзанный в таблице.

Ваша табличка манипулятивна и абсолютно ни о чем не говорит. Указанными болезнями болеют миллионы, а короной пока только больше 100 тыс., при этом в Италии - чуть больше 10 тыс. Потому я и привел число погибших всего за день в Италии.

  Surfer написав:Кстати говоря в Китае - в очаге пандемии за вчера АЖ 15 новых заражений и 11 смертей на 80000 зараженных, но порохоботам лишь бы помелом своим мести и выдавать желаемое за действительное.

И это заслуга карантина и масочного режима. В Италии до сих пор никто масок не одевает, потому что одни идийоты рассказали им про масонский заговор и очередной грипп, а другие - что маски бесполезны.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Испания, Болгария, Чехия, Латвия и Эстония объявили режим чрезвычайного положения на 15 дней в связи с пандемией.
.... и в Испании отменили футбольный чемпионат высшей лиги (La Liga).
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://korrespondent.net/amp/4204095-na-maldyvakh-otkryly-roskoshnyi-kurort-dlia-koronavyrusnoho-karantyna
Наверное Берлускони со свитой сюда мотанул. Но туризм для короновирусного клиента - это класс )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:06

  Faceless написав:Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках.
Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.

Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.
ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:кто писал с теплом корона уйдёт-ловите:
За последние 24 часа 6 африканских стран подтвердили свои первые случаи заболевания коронавирусом: Гана, Гвинея, Габон, Судан, Кения и Эфиопия.

Є шанси, що піде "з теплом", але не через власне тепло, а через накопичені вірусом мутації.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:12

  antey1969 написав:Faceless
Интересно было бы увидеть, как отреагируют на больного коронавирусом в нашей частной клинике, особенно на тяжелого...
Для сравнения, в Италии частные клинико воюют с вирусом в одном строю с государственными

Как отреагируют, так же как и онкобольных и тяжело больных. Идите умирать по месту прописки. Вы наверное не сталкивались с тяжелыми болезнями и частными кликами?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Италии от коронавируса умерла 65-летняя заробитчанка из Украины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:12

  freeze написав:В Италии от коронавируса умерла 65-летняя заробитчанка из Украины

Царство небесное
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:33

важно:17 марта Украина полностью закроет авиасообщение,Выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут.
важно: "По решению СНБО через 48 часов Украина полностью закроет границу для всех иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/transpo ... vozok.html

Через два три дня 5 стран Европы объявят карантин..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:35

Собираюсь на днях на плановую операцию холецистэктомию теперь в раздумьях может отложить из-за коронавирус попаду в зону риска с другой стороны пока аппараты свободны надо воспользоваться
choca
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