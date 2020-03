Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:07

edvardd написав: кто писал с теплом корона уйдёт-ловите:

За последние 24 часа 6 африканских стран подтвердили свои первые случаи заболевания коронавирусом: Гана, Гвинея, Габон, Судан, Кения и Эфиопия.

Є шанси, що піде "з теплом", але не через власне тепло, а через накопичені вірусом мутації.

