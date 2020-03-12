Surfer написав:До сраки - это ваши псевдо "выводы". Хотя достойная порохобота "аналитика", через одно место, как всегда. Вы понимаете вообще как высчитывается среднее значение ? Начало пандемии с начала этого года - на сегодня около 5000 жертв - вот и считайте - выходим на абсолютно тот же порядок цифр указзанный в таблице.
Ваша табличка манипулятивна и абсолютно ни о чем не говорит. Указанными болезнями болеют миллионы, а короной пока только больше 100 тыс., при этом в Италии - чуть больше 10 тыс. Потому я и привел число погибших всего за день в Италии.
Surfer написав:Кстати говоря в Китае - в очаге пандемии за вчера АЖ 15 новых заражений и 11 смертей на 80000 зараженных, но порохоботам лишь бы помелом своим мести и выдавать желаемое за действительное.
И это заслуга карантина и масочного режима. В Италии до сих пор никто масок не одевает, потому что одни идийоты рассказали им про масонский заговор и очередной грипп, а другие - что маски бесполезны.
Faceless написав:Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках. Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.
Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах. ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.
antey1969 написав:Faceless Интересно было бы увидеть, как отреагируют на больного коронавирусом в нашей частной клинике, особенно на тяжелого... Для сравнения, в Италии частные клинико воюют с вирусом в одном строю с государственными
Как отреагируют, так же как и онкобольных и тяжело больных. Идите умирать по месту прописки. Вы наверное не сталкивались с тяжелыми болезнями и частными кликами?
важно:17 марта Украина полностью закроет авиасообщение,Выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. важно: "По решению СНБО через 48 часов Украина полностью закроет границу для всех иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину.