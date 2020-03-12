choca написав:Собираюсь на днях на плановую операцию холецистэктомию теперь в раздумьях может отложить из-за коронавирус попаду в зону риска с другой стороны пока аппараты свободны надо воспользоваться
По-моему уже почти без разницы в какой стране находится, что в Украине что в любой из европейских. Вирус слишком широко распространился, и слишком загадочными путями движется. Теперь главное просто соблюдать основные правила профилактики - маски, спиртовые салфетки, дезинфекторы, чаще и тщательнее мыть руки.
нах профилактика.. только карантин наше все.. чем быстрее тем лучше..
Карантин, как средство борьбы с болезнью, эффективен только если инфекция ещё не проникла на территорию. А поскольку эта зараза уже почти везде - то и от карантина (в том виде что вещают нам сегодня с экранов) толку почти никакого.
Faceless написав:Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках. Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.
Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах. ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.
Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной. О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы
Shram написав: Карантин, как средство борьбы с болезнью, эффективен только если инфекция ещё не проникла на территорию. А поскольку эта зараза уже почти везде - то и от карантина (в том виде что вещают нам сегодня с экранов) толку почти никакого.
По-вашему, китайцам не нужно было подвергать карантину провинцию Хубей? Речь идет о том, чтобы растянуть время, в течение которого появляются новые зараженные.
Shram написав: Карантин, как средство борьбы с болезнью, эффективен только если инфекция ещё не проникла на территорию. А поскольку эта зараза уже почти везде - то и от карантина (в том виде что вещают нам сегодня с экранов) толку почти никакого.
По-вашему, китайцам не нужно было подвергать карантину провинцию Хубей? Речь идет о том, чтобы растянуть время, в течение которого появляются новые зараженные.
Именно так, замедляется распространение инфекции. Но в личном плане, от риска подхватить заразу конкретно вас, вашего соседа, или любого другого конкретного человека это не спасает. Если только вы не закроетесь дома вообще без всяких контактов с другими людьми.
vetka написав:Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах. ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.
Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной. О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы
Ваш спор ни о чем. В первую очередь все зависит от квалификации врача и не имеет значения сколько вы заплатили, если вас принял некто с купленным дипломом, то шансов что он угадает и поставит правильный диагноз, а еще и назначит правильное, а главное, эффективное лечение, не велики. Поэтому в первую очередь следует выяснить репутацию врача (не клиники) и уже потом решать или его диагноз/лечение достойны доверия. В идеале получить консультации в нескольких местах, если диагноз/лечение вызывает у вас сомнение, а также самостоятельно изучить вопрос. Но и у хороших врачей случаются ошибки, т.е. репутация это тоже еще не все, но шансов гораздо больше. Конечно это все касается каких-то более менее серьезных заболеваний. Хотя и с простыми диагнозами, если попадется врач-недоучка, можно тоже попасть. Ну и не стоит забывать, что в частных клиниках, часто ключевым фактором является финансовая составляющая. И лечение могут назначать исходя из этого, т.е. лечить долго и малоэффективно, но так чтобы вы его продолжали и наблюдали положительную динамику. Хотя и в гос клиниках грешат назначениями более "эффективных" (дорогих) лекарств вместо их аналогов, вполне возможно имея откат от аптек.