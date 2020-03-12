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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 252253254255>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:53

  vladislavlvov написав:
  Shram написав:
  choca написав:Собираюсь на днях на плановую операцию холецистэктомию теперь в раздумьях может отложить из-за коронавирус попаду в зону риска с другой стороны пока аппараты свободны надо воспользоваться


По-моему уже почти без разницы в какой стране находится, что в Украине что в любой из европейских. Вирус слишком широко распространился, и слишком загадочными путями движется.
Теперь главное просто соблюдать основные правила профилактики - маски, спиртовые салфетки, дезинфекторы, чаще и тщательнее мыть руки.


нах профилактика.. только карантин наше все..
чем быстрее тем лучше..


Карантин, как средство борьбы с болезнью, эффективен только если инфекция ещё не проникла на территорию. А поскольку эта зараза уже почти везде - то и от карантина (в том виде что вещают нам сегодня с экранов) толку почти никакого.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:57

  vetka написав:
  Faceless написав:Ну не знаю цен в Харькове. В Киеве 400+ грн в частной клинике прием обычного терапевта, гастроентеролог в конце прошлого года прием был от 650. У супруги гинеколог/маммолог в хорошей клинике подорожала до 1200 за прием. Я не могу оценить, кого считать светилом, а кого нет, но к примеру из узкопрофильных врачей, к которым приходилось обращаться мне или родственникам в частные клиники, все принимали только в частных клиниках.
Т.е. я не исключаю, что кто-то может работать и там и там, но и заявление, будто и там и там врачи одни и те же и за оборудованием и консультациями всех отправляют в госклиники - ложно.

Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.
ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.

Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной.
О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:00

  Shram написав: Карантин, как средство борьбы с болезнью, эффективен только если инфекция ещё не проникла на территорию. А поскольку эта зараза уже почти везде - то и от карантина (в том виде что вещают нам сегодня с экранов) толку почти никакого.

По-вашему, китайцам не нужно было подвергать карантину провинцию Хубей?
Речь идет о том, чтобы растянуть время, в течение которого появляются новые зараженные.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:10

  Starikan написав:
  Shram написав: Карантин, как средство борьбы с болезнью, эффективен только если инфекция ещё не проникла на территорию. А поскольку эта зараза уже почти везде - то и от карантина (в том виде что вещают нам сегодня с экранов) толку почти никакого.

По-вашему, китайцам не нужно было подвергать карантину провинцию Хубей?
Речь идет о том, чтобы растянуть время, в течение которого появляются новые зараженные.


Именно так, замедляется распространение инфекции.
Но в личном плане, от риска подхватить заразу конкретно вас, вашего соседа, или любого другого конкретного человека это не спасает. Если только вы не закроетесь дома вообще без всяких контактов с другими людьми.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:26

Министр здравоохранения Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса «умрут все пенсионеры».

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк.

https://inforesist.org/novyj-glava-minz ... ensionery/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:27

В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса

https://focus.ua/world/451856-v_irane_m ... iz_kosmosa
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:32

  Вкладчик1234 написав:Министр здравоохранения Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса «умрут все пенсионеры».

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк.

https://inforesist.org/novyj-glava-minz ... ensionery/

По ситуации перенесли индексацию и повышение пенсий. Социальная защита пенсионеров в их собственных руках.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43

  Faceless написав:
  vetka написав:Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.
ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.

Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной.
О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы

Ваш спор ни о чем. В первую очередь все зависит от квалификации врача и не имеет значения сколько вы заплатили, если вас принял некто с купленным дипломом, то шансов что он угадает и поставит правильный диагноз, а еще и назначит правильное, а главное, эффективное лечение, не велики.
Поэтому в первую очередь следует выяснить репутацию врача (не клиники) и уже потом решать или его диагноз/лечение достойны доверия. В идеале получить консультации в нескольких местах, если диагноз/лечение вызывает у вас сомнение, а также самостоятельно изучить вопрос.
Но и у хороших врачей случаются ошибки, т.е. репутация это тоже еще не все, но шансов гораздо больше.
Конечно это все касается каких-то более менее серьезных заболеваний.
Хотя и с простыми диагнозами, если попадется врач-недоучка, можно тоже попасть. Ну и не стоит забывать, что в частных клиниках, часто ключевым фактором является финансовая составляющая. И лечение могут назначать исходя из этого, т.е. лечить долго и малоэффективно, но так чтобы вы его продолжали и наблюдали положительную динамику. Хотя и в гос клиниках грешат назначениями более "эффективных" (дорогих) лекарств вместо их аналогов, вполне возможно имея откат от аптек.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трамп объявил чрезвычайное положение в США
https://www.bbc.com/russian/news-51882618
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:46

В Радомышле стало плохо прихожанам церкви, куда перед смертью ходила больная коронавирусом женщина

https://strana.ua/news/254737-v-radomys ... china.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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