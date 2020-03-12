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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50

  ol_zy написав:
  Faceless написав:
  vetka написав:Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.
ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.

Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной.
О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы

Ваш спор ни о чем. В первую очередь все зависит от квалификации врача и не имеет значения сколько вы заплатили, если вас принял некто с купленным дипломом, то шансов что он угадает и поставит правильный диагноз, а еще и назначит правильное, а главное, эффективное лечение, не велики.
Поэтому в первую очередь следует выяснить репутацию врача (не клиники) и уже потом решать или его диагноз/лечение достойны доверия. В идеале получить консультации в нескольких местах, если диагноз/лечение вызывает у вас сомнение, а также самостоятельно изучить вопрос.
Но и у хороших врачей случаются ошибки, т.е. репутация это тоже еще не все, но шансов гораздо больше.
Конечно это все касается каких-то более менее серьезных заболеваний.
Хотя и с простыми диагнозами, если попадется врач-недоучка, можно тоже попасть. Ну и не стоит забывать, что в частных клиниках, часто ключевым фактором является финансовая составляющая. И лечение могут назначать исходя из этого, т.е. лечить долго и малоэффективно, но так чтобы вы его продолжали и наблюдали положительную динамику. Хотя и в гос клиниках грешат назначениями более "эффективных" (дорогих) лекарств вместо их аналогов, вполне возможно имея откат от аптек.

Как раз в репутации я не сомневаюсь.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51

Около 20% медперсонала в Ломбардии инфицировано.

Около 20% медперсонала в Ломбардии инфицировано.


На 11 марта 1028 коек ОАИТ из 5200 во всей Италии занято пациентами с коронавирусом.
Если ситуация радикально не изменится, уже к 20-м числам марта 3500+ коек будет забито пациентами с коронавирусом.

ухань 23 января такие же посты.. сцука где танки в европе..
где эти му*** с форума что это всего лишь грипп.. пида.. и гонд... вы еще будете спорить что маски не нужны..

Бывший премьер министр Италии обратился к странам ЕС и США : не повторяйте наших ошибок.
https://twitter.com/i/status/1237831274821189633



Первый случай заболевания в Китае предположительно был ещё 17 ноября. Когда весь мир узнал об этом? В конце декабря.
При этом нулевой пациент до сих пор ещё не установлен.
https://t.co/jzC6oO2e5N?amp=1


Нужен карантин по всей Европе ..уже ..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 13 бер, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Согласна на все 100 только репутация врача и сарафанное радио что-то решает а не фасады клиник и сертификаты в рамочках и ваша интуиция разбираться в людях ну и за рубежом диплом Оксфорд
Например
choca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:03

  varlo написав:https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription

Где в Киеве пройти тест на коронавирус

самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:04

  choca написав:Собираюсь на днях на плановую операцию холецистэктомию теперь в раздумьях может отложить из-за коронавирус попаду в зону риска с другой стороны пока аппараты свободны надо воспользоваться

Рекомендую поспешить. Думаю, пару недель на послеоперационный период в сравнительно безопасных условиях у Вас еще есть.
Хуже всего будет, если камни или воспаление напомнят о себе в самый неподходящий момент.
Тогда, даже если ургентно попадете на операцию, уход будет совсем не тот, ибо медперсонал будет уже загнан, а шансы на заражение коронавирусом в больнице возрастут на порядки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:07

  vladislavlvov написав:Около 20% медперсонала в Ломбардии инфицировано.


Посмотрел как эвакуируют какого-то больного в Харьковской области из квартиры, видео не очень, но похоже, что медики в марлевых повязках. Товарищ кашляет как слон каждые 20 секунд. В этой ситуации медики мне напоминают камикадзе. За десять таких эвакуаций они получат лошадиную дозу вируса, причем от разных пациентов могут и разные чуть подмутировавшие вирусы, то есть получат полный коктейль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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