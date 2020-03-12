Faceless написав: vetka написав: Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.

ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём. Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.

Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной.

О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной.О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы

Ваш спор ни о чем. В первую очередь все зависит от квалификации врача и не имеет значения сколько вы заплатили, если вас принял некто с купленным дипломом, то шансов что он угадает и поставит правильный диагноз, а еще и назначит правильное, а главное, эффективное лечение, не велики.Поэтому в первую очередь следует выяснить репутацию врача (не клиники) и уже потом решать или его диагноз/лечение достойны доверия. В идеале получить консультации в нескольких местах, если диагноз/лечение вызывает у вас сомнение, а также самостоятельно изучить вопрос.Но и у хороших врачей случаются ошибки, т.е. репутация это тоже еще не все, но шансов гораздо больше.Конечно это все касается каких-то более менее серьезных заболеваний.Хотя и с простыми диагнозами, если попадется врач-недоучка, можно тоже попасть. Ну и не стоит забывать, что в частных клиниках, часто ключевым фактором является финансовая составляющая. И лечение могут назначать исходя из этого, т.е. лечить долго и малоэффективно, но так чтобы вы его продолжали и наблюдали положительную динамику. Хотя и в гос клиниках грешат назначениями более "эффективных" (дорогих) лекарств вместо их аналогов, вполне возможно имея откат от аптек.