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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 253254255256>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50

  ol_zy написав:
  Faceless написав:
  vetka написав:Блажен, кто верует. Лично знаю врачей, которые чуть не угробили людей в частных клиниках и роддомах.
ПС, как женщина и бывший медик скажу, что ваша жена переплата за приём.

Знал людей, которых угробили в государственных, и что? Знаю также тех, кого вылечили в частной, чуть не угробив в государственной.
О стоимости за прием обсуждать не намерен, но скажу, что тут не играет ни малейшей роли ни ваш пол ни ваш опыт работы

Ваш спор ни о чем. В первую очередь все зависит от квалификации врача и не имеет значения сколько вы заплатили, если вас принял некто с купленным дипломом, то шансов что он угадает и поставит правильный диагноз, а еще и назначит правильное, а главное, эффективное лечение, не велики.
Поэтому в первую очередь следует выяснить репутацию врача (не клиники) и уже потом решать или его диагноз/лечение достойны доверия. В идеале получить консультации в нескольких местах, если диагноз/лечение вызывает у вас сомнение, а также самостоятельно изучить вопрос.
Но и у хороших врачей случаются ошибки, т.е. репутация это тоже еще не все, но шансов гораздо больше.
Конечно это все касается каких-то более менее серьезных заболеваний.
Хотя и с простыми диагнозами, если попадется врач-недоучка, можно тоже попасть. Ну и не стоит забывать, что в частных клиниках, часто ключевым фактором является финансовая составляющая. И лечение могут назначать исходя из этого, т.е. лечить долго и малоэффективно, но так чтобы вы его продолжали и наблюдали положительную динамику. Хотя и в гос клиниках грешат назначениями более "эффективных" (дорогих) лекарств вместо их аналогов, вполне возможно имея откат от аптек.

Как раз в репутации я не сомневаюсь.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51

Около 20% медперсонала в Ломбардии инфицировано.

Около 20% медперсонала в Ломбардии инфицировано.


На 11 марта 1028 коек ОАИТ из 5200 во всей Италии занято пациентами с коронавирусом.
Если ситуация радикально не изменится, уже к 20-м числам марта 3500+ коек будет забито пациентами с коронавирусом.

ухань 23 января такие же посты.. сцука где танки в европе..
где эти му*** с форума что это всего лишь грипп.. пида.. и гонд... вы еще будете спорить что маски не нужны..

Бывший премьер министр Италии обратился к странам ЕС и США : не повторяйте наших ошибок.
https://twitter.com/i/status/1237831274821189633



Первый случай заболевания в Китае предположительно был ещё 17 ноября. Когда весь мир узнал об этом? В конце декабря.
При этом нулевой пациент до сих пор ещё не установлен.
https://t.co/jzC6oO2e5N?amp=1


Нужен карантин по всей Европе ..уже ..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 13 бер, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Согласна на все 100 только репутация врача и сарафанное радио что-то решает а не фасады клиник и сертификаты в рамочках и ваша интуиция разбираться в людях ну и за рубежом диплом Оксфорд
Например
choca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:03

  varlo написав:https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription

Где в Киеве пройти тест на коронавирус

самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 13 бер, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:04

  choca написав:Собираюсь на днях на плановую операцию холецистэктомию теперь в раздумьях может отложить из-за коронавирус попаду в зону риска с другой стороны пока аппараты свободны надо воспользоваться

Рекомендую поспешить. Думаю, пару недель на послеоперационный период в сравнительно безопасных условиях у Вас еще есть.
Хуже всего будет, если камни или воспаление напомнят о себе в самый неподходящий момент.
Тогда, даже если ургентно попадете на операцию, уход будет совсем не тот, ибо медперсонал будет уже загнан, а шансы на заражение коронавирусом в больнице возрастут на порядки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:07

  vladislavlvov написав:Около 20% медперсонала в Ломбардии инфицировано.


Посмотрел как эвакуируют какого-то больного в Харьковской области из квартиры, видео не очень, но похоже, что медики в марлевых повязках. Товарищ кашляет как слон каждые 20 секунд. В этой ситуации медики мне напоминают камикадзе. За десять таких эвакуаций они получат лошадиную дозу вируса, причем от разных пациентов могут и разные чуть подмутировавшие вирусы, то есть получат полный коктейль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире



китай заболел 11 умерло 7
италия умерло 200
карантин и маски не нужны..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:41

Сінгапур: коронавірус - 160:0. Як "місто майбутнього" бореться з епідемією?

https://texty.org.ua/fragments/100433/s ... 0uCN4Hew4k
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:китай заболел 11 умерло 7
италия умерло 200
карантин и маски не нужны..

Ви біжете попереду паротяга. Не дозріли ще продавчині до масок, але обов'язково дозріють, якщо влада дозріє...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:51

  wilomik написав:
Surfer написав:
это одна и та же карта, вчера не работала
Карта одна, ссылки разные.
Поэтому «вчерашняя» и сейчас не работает.


хоспади да где вас берут таких, эта ссылка у всех здесь уже два месяца одна и та же , я дал урезанный вариант ссылки с указанием домена чтобы понятно было о чем идет речь. Несколько дней тому вы "сделали открытие", запостили сдесь ссылку с этой картой , но вчера и "ваша" ссылка не работала. Ссылки одни и те же. Так понятнее для бронетанковых ?
Востаннє редагувалось Surfer в П'ят 13 бер, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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