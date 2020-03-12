RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:00

Клоунада...
Авіасполучення для громадян закривають, але бусики з Італії їздять і будуть їздити. Якось непослідовно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1043
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:08

centurionus
бабаньки калымят по 250 евро за ночь за уходу по короновирусными в италии потом все это г***о везут Украину..
решение: карантин для все кто приезжает по типу Израиля 14 дней
какого х.. должна вся страна подставляться из ее гешефта..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 02.03.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:12

роздуми про коронку і міровой крізіс...

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7916
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:39

Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.
Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.
В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.
Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там". :?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1043
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 253254255256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, centurionus, komp, Patrick і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.