Клоунада...
Авіасполучення для громадян закривають, але бусики з Італії їздять і будуть їздити. Якось непослідовно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:00
Клоунада...
Авіасполучення для громадян закривають, але бусики з Італії їздять і будуть їздити. Якось непослідовно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:08
centurionus
бабаньки калымят по 250 евро за ночь за уходу по короновирусными в италии потом все это г***о везут Украину..
решение: карантин для все кто приезжает по типу Израиля 14 дней
какого х.. должна вся страна подставляться из ее гешефта..
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:12
роздуми про коронку і міровой крізіс...
+50грн !
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:39
Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.
Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.
В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.
Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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