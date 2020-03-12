Додано: Суб 14 бер, 2020 00:39

Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.

Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))

Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.

Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.

Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.

Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.

Тёщу запугал.

Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.

Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.

Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.

Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.



Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.