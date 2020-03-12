Клоунада...
Авіасполучення для громадян закривають, але бусики з Італії їздять і будуть їздити. Якось непослідовно.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:00
Клоунада...
Авіасполучення для громадян закривають, але бусики з Італії їздять і будуть їздити. Якось непослідовно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:08
centurionus
бабаньки калымят по 250 евро за ночь за уходу по короновирусными в италии потом все это г***о везут Украину..
решение: карантин для все кто приезжает по типу Израиля 14 дней
какого х.. должна вся страна подставляться из ее гешефта..
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:12
роздуми про коронку і міровой крізіс...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:39
Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.
Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.
В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.
Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:04
У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:08
Вы не голосовали случайно за "новые лица"?
Если голосовали - несете равную ответственность за высказывания этих идиотов.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:19
Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови.
Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой".
Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.
Проблема, правда, в том, где взять этот тест
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:39
Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.
Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))
Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.
Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.
Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.
Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.
Тёщу запугал.
Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.
Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.
Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.
Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:41
В американський штаб по боротьбі з вірусом долучений Anthony Fouci (відомий мікробіолог, керівник інституту алергій та інфекційних хвороб, працював по ВІЛ, вірусу Ебола). Часто на прес-конференціях Трампа чи Пенса дають слово. Завжди приємно/цікаво його слухати. Пояснює все зрозумілою для всіх мовою, коротко, по суті, як є, без "води" та гасел.
Сьогодні казав, що, як правило, такого роду спалахи тривають кілька місяців (сподіваються, цей також зійде на нівець природним шляхом). Від виявлення першого випадку до піку виявлених захворювань - сім тижнів, потім сім тижнів триватиме спад. Мета всіх зусиль - зменшити "пік", наскільки це буде можливо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
|