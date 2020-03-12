stm написав:centurionus написав:Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.
Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.
В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.
Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там".
У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.
Їздять станом на сьогодні. Вивчайте матчастину перед тим, як щось "спростовувати". Випадок в Словенії - це не "бусики", а автобусні перевезення. І там заборонили автобусні перевезення та поїзди. Про це та про Австрію, Швейцарію тощо тут: