Додано: Суб 14 бер, 2020 00:55

stm написав: centurionus написав: Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.

Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.

В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.

Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там". Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там".

У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной. У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.

Їздять станом на сьогодні. Вивчайте матчастину перед тим, як щось "спростовувати". Випадок в Словенії - це не "бусики", а автобусні перевезення . І там заборонили автобусні перевезення та поїзди. Про це та про Австрію, Швейцарію тощо тут:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-11/could-coronavirus-mean-the-end-of-borderless-travel-in-the-eu Їздять станом на сьогодні. Вивчайте матчастину перед тим, як щось "спростовувати".. І там заборонили автобусні перевезення та поїзди. Про це та про Австрію, Швейцарію тощо тут:

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell