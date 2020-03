Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 254255256257 Додано: Суб 14 бер, 2020 00:55 stm написав: centurionus написав: Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.

Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.

В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.

У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.

У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной. У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.

Їздять станом на сьогодні. Вивчайте матчастину перед тим, як щось "спростовувати". Випадок в Словенії - це не "бусики", а автобусні перевезення . І там заборонили автобусні перевезення та поїзди. Про це та про Австрію, Швейцарію тощо тут:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-11/could-coronavirus-mean-the-end-of-borderless-travel-in-the-eu Їздять станом на сьогодні. Вивчайте матчастину перед тим, як щось "спростовувати".. І там заборонили автобусні перевезення та поїзди. Про це та про Австрію, Швейцарію тощо тут:

― George Orwell

Маски, перчатки, очки, прозрачный пляжный чехол для смартфона, дождевики полиэтиленовые - считайте полный уханьский набор будет в наличии. antey1969 1

Добавить могу:



Добавить могу:

Профилактика - цинк (+вопреки наездам на витамин С, 500мг в день вполне, плохо не сделант точно)

https://mobile.twitter.com/Nat_anest/st ... 0052875264



По возможности, сбрить лишние волосы на лице.

Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони.

Приветствия без контактов.

Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли.

Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников

При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете

freeze написав: Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.

Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))

Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.

Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.

Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.

Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.

Тёщу запугал.

Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.

Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.

Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.

Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.



Що еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней. Респект
Добавить могу:
Профилактика - цинк (+вопреки наездам на витамин С, 500мг в день вполне, плохо не сделант точно)
По возможности, сбрить лишние волосы на лице.
Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони.
Приветствия без контактов.
Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли.
Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников
При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете

RES PUBLICA Corpocrator

