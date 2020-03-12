centurionus написав:Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками. Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана. В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення. Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там".
У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.
По возможности, сбрить лишние волосы на лице. Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони. Приветствия без контактов. Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли. Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете
freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем. Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри ))) Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит. Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул. Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся. Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой. Тёщу запугал. Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин. Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил. Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой. Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.