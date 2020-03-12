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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:55

  stm написав:
  centurionus написав:Країна окозамилювання для обділених розумом... Авіасполучення закрили через те, що набули розголосу рейси авіакомпашки бабломойського з Мілану, повні незрозуміло кого (тобто хворих арабів). Тепер громадяни України, які перебувають в "спокійних" місцях і у яких заброньовані авіаквитки, мають змінювати свої плани за три дні. Або повертатися разом з італійськими бусиками.
Треба, щоб хтось таки зробив стрім з бусика з Мілана.
В мачо-стайл виступі зе жодного слова про пасажирське автомобільне сполучення.
Як варіант, залишити тоді лише піші переходи - здорові пройдуть 1 км, хворі не ризикнуть пройти та вистояти черги, та залишаться "там". :?

У Италии нет прямой границы с Украиной, а весь ЕС(страны) закрыл границу для всех, кроме своих граждан, как думаете бусик доедет? Первые 2 бусика Словаки уже не пустили, следите за новостями. Нет больше шенгенской зоны свободной.

Їздять станом на сьогодні. Вивчайте матчастину перед тим, як щось "спростовувати". Випадок в Словенії - це не "бусики", а автобусні перевезення. І там заборонили автобусні перевезення та поїзди. Про це та про Австрію, Швейцарію тощо тут:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-11/could-coronavirus-mean-the-end-of-borderless-travel-in-the-eu
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:59

freeze
Маски, перчатки, очки, прозрачный пляжный чехол для смартфона, дождевики полиэтиленовые - считайте полный уханьский набор будет в наличии.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 01:53

Респект

Добавить могу:
Профилактика - цинк (+вопреки наездам на витамин С, 500мг в день вполне, плохо не сделант точно)
https://mobile.twitter.com/Nat_anest/st ... 0052875264

По возможности, сбрить лишние волосы на лице.
Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони.
Приветствия без контактов.
Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли.
Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников
При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете
  freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.
Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))
Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.
Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.
Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.
Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.
Тёщу запугал.
Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.
Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.
Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.
Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.

Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
Ut sementem feceris, ita et metes
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