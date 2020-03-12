По возможности, сбрить лишние волосы на лице. Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони. Приветствия без контактов. Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли. Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете
freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем. Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри ))) Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит. Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул. Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся. Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой. Тёщу запугал. Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин. Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил. Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой. Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем. Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри ))) Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит. Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул. Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся. Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой. Тёщу запугал. Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин. Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил. Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой. Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
В Польше спирта нет уже 2 недели в аптеках. Как и прочих дезинфицирующих средств. Мясо забрал сегодня в час дня последний кусок в магазине. Правда тушки всякие еще есть. Первые 3-4 дня карантина народ активно разгребал продукты. Сегодня вечером уже в магазине людей было на удивление мало и почти все есть на полках. Утром последняя закупка - и на 2 недели закрываемся дома.