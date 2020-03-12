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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:59

freeze
Маски, перчатки, очки, прозрачный пляжный чехол для смартфона, дождевики полиэтиленовые - считайте полный уханьский набор будет в наличии.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 01:53

Респект

Добавить могу:
Профилактика - цинк (+вопреки наездам на витамин С, 500мг в день вполне, плохо не сделант точно)
https://mobile.twitter.com/Nat_anest/st ... 0052875264

По возможности, сбрить лишние волосы на лице.
Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони.
Приветствия без контактов.
Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли.
Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников
При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете
  freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.
Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))
Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.
Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.
Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.
Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.
Тёщу запугал.
Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.
Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.
Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.
Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.

Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.

Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.


Алкоголь, напевно, був зайвим:

Виктор Ляшко о вспышке коронавируса: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период"
https://lb.ua/society/2020/03/12/452322 ... irusa.html
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

З'явилася карта моніторингу COVID-19 в Україні

https://public.tableau.com/profile/publ ... 660/sheet0
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:55

  freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.
Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))
Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.
Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.
Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.
Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.
Тёщу запугал.
Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.
Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.
Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.
Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.

Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.

В Польше спирта нет уже 2 недели в аптеках. Как и прочих дезинфицирующих средств.
Мясо забрал сегодня в час дня последний кусок в магазине. Правда тушки всякие еще есть. Первые 3-4 дня карантина народ активно разгребал продукты. Сегодня вечером уже в магазине людей было на удивление мало и почти все есть на полках.
Утром последняя закупка - и на 2 недели закрываемся дома.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 05:54

  andriykulyk76 написав:Алкоголь, напевно, був зайвим:

Виктор Ляшко о вспышке коронавируса: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период"
https://lb.ua/society/2020/03/12/452322 ... irusa.html

Ну он должен это сказать. Учитывая национальный характер восточных славян, любые намеки на полезные свойства алкоголя чреваты "эпидемией" запойного алкоголизма.

Но факт в том, что этот вирус очень не любит алкоголь, даже обеззараживать поверхности от него лучше всего спиртосодержащими средствами или просто спиртом.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 06:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Freeze
Вода питьевая минимум 50 литров.
Наличные деньги.
Деньги на карте.
Сделать безконтактную карту.
Мыло - по себе посмотрел вроде есть теперь быстро расходуется. Большой запас.
Техника- новые наушники, запас батареек, ремонт мобилки, тв . Все что может скоротать время.

расслабление:
http://cams.glaz.tv/online-webcams/kora ... um-pacific

карантин в Италии:
vladislavlvov
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