По возможности, сбрить лишние волосы на лице. Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони. Приветствия без контактов. Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли. Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете
freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем. Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри ))) Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит. Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул. Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся. Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой. Тёщу запугал. Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин. Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил. Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой. Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем. Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри ))) Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит. Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул. Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся. Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой. Тёщу запугал. Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин. Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил. Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой. Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
В Польше спирта нет уже 2 недели в аптеках. Как и прочих дезинфицирующих средств. Мясо забрал сегодня в час дня последний кусок в магазине. Правда тушки всякие еще есть. Первые 3-4 дня карантина народ активно разгребал продукты. Сегодня вечером уже в магазине людей было на удивление мало и почти все есть на полках. Утром последняя закупка - и на 2 недели закрываемся дома.
Freeze Вода питьевая минимум 50 литров. Наличные деньги. Деньги на карте. Сделать безконтактную карту. Мыло - по себе посмотрел вроде есть теперь быстро расходуется. Большой запас. Техника- новые наушники, запас батареек, ремонт мобилки, тв . Все что может скоротать время.
Польша закрывает свои границы для всех иностранцев. После пересечения границы все прибывшие поляки будут отправляться на карантин. Кроме того, Польша закрывает торговые центры, рестораны, клубы, спортивные места и отменяет все мероприятия с количеством более 50 человек