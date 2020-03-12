freeze
Маски, перчатки, очки, прозрачный пляжный чехол для смартфона, дождевики полиэтиленовые - считайте полный уханьский набор будет в наличии.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:59
freeze
Маски, перчатки, очки, прозрачный пляжный чехол для смартфона, дождевики полиэтиленовые - считайте полный уханьский набор будет в наличии.
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:53
Респект
Добавить могу:
Профилактика - цинк (+вопреки наездам на витамин С, 500мг в день вполне, плохо не сделант точно)
По возможности, сбрить лишние волосы на лице.
Отслеживать паттерны поведения рук: можно импользовать 1 руку для взаимодействия с грязными поверхностями, другую с чистыми, внешнюю и внутреннюю сторону ладони.
Приветствия без контактов.
Также можно рассмотреть покупку велосипеда или какойто электро-гиро-каталки для замены общественного транспорта. Денег стоит не много, да и цены еще не подняли.
Купить Сайгу и патроны для отстрела безмасочников
При наличии УФ ламп дезинфекция помещение, входная группа и одежда в приоритете
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Суб 14 бер, 2020 03:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Алкоголь, напевно, був зайвим:
Виктор Ляшко о вспышке коронавируса: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период"
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Суб 14 бер, 2020 03:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
З'явилася карта моніторингу COVID-19 в Україні
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Суб 14 бер, 2020 03:55
В Польше спирта нет уже 2 недели в аптеках. Как и прочих дезинфицирующих средств.
Мясо забрал сегодня в час дня последний кусок в магазине. Правда тушки всякие еще есть. Первые 3-4 дня карантина народ активно разгребал продукты. Сегодня вечером уже в магазине людей было на удивление мало и почти все есть на полках.
Утром последняя закупка - и на 2 недели закрываемся дома.
Додано: Суб 14 бер, 2020 05:54
Ну он должен это сказать. Учитывая национальный характер восточных славян, любые намеки на полезные свойства алкоголя чреваты "эпидемией" запойного алкоголизма.
Но факт в том, что этот вирус очень не любит алкоголь, даже обеззараживать поверхности от него лучше всего спиртосодержащими средствами или просто спиртом.
Додано: Суб 14 бер, 2020 06:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Freeze
Вода питьевая минимум 50 литров.
Наличные деньги.
Деньги на карте.
Сделать безконтактную карту.
Мыло - по себе посмотрел вроде есть теперь быстро расходуется. Большой запас.
Техника- новые наушники, запас батареек, ремонт мобилки, тв . Все что может скоротать время.
расслабление:
карантин в Италии:
Польша закрывает свои границы для всех иностранцев. После пересечения границы все прибывшие поляки будут отправляться на карантин.
Кроме того, Польша закрывает торговые центры, рестораны, клубы, спортивные места и отменяет все мероприятия с количеством более 50 человек
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:54
В некоторых странах наконец-то закрыли ВСЕ торговые центры, оставив сугубо продуктовые магазины.
Когда наши тормоза сделают аналогичное?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А тем временем пошел 51 день карантина в Ухань. Жителям запрещено выходить из дома,школы и большинство магазинов остаются закрытыми, а дороги практически пусты.
Новая реальность...
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:53
нашим такое не грозит.На 3 день после Песаха будут целоваться,массово встречаться в местах продажи церковной утвари и обмениваясь крашенными символами произносить заклинания))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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