RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:48

  Starikan написав:
  edvardd написав:
  varlo написав:https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
Где в Киеве пройти тест на коронавирус

самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:

Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови.
Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой".
Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.

Проблема, правда, в том, где взять этот тест :wink:

Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья...
короче потерял время на возню с этими мутаками...
могу продать, 105 штук
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:50

edvardd
цена за 1 шт? вы тут на форуме быстрее распродадите.. не думали???
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 02.03.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 255256257258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, proftpd66, Starikan, витя і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (23)
14.03.2020 10:08
Альфа-Банк (82682)
14.03.2020 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.