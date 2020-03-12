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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 255256257258 Додано: Суб 14 бер, 2020 09:48 Starikan написав: edvardd написав: varlo написав: https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription

Где в Киеве пройти тест на коронавирус https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscriptionГде в Киеве пройти тест на коронавирус

самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:

самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:

Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови.

Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой".

Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.



Проблема, правда, в том, где взять этот тест Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови.Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой".Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.Проблема, правда, в том, где взять этот тест

Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья...

короче потерял время на возню с этими мутаками...

могу продать, 105 штук Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья...короче потерял время на возню с этими мутаками...могу продать, 105 штук edvardd

Повідомлень: 5934 З нами з: 20.11.08 Подякував: 88 раз. Подякували: 1486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 09:50 edvardd

цена за 1 шт? вы тут на форуме быстрее распродадите.. не думали??? vladislavlvov

Повідомлень: 2230 З нами з: 02.03.07 Подякував: 116 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 255256257258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6830 1524926

ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01