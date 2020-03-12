varlo написав:https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription Где в Киеве пройти тест на коронавирус
самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:
Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови. Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой". Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.
Проблема, правда, в том, где взять этот тест
Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья... короче потерял время на возню с этими мутаками... могу продать, 105 штук