varlo написав:https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription Где в Киеве пройти тест на коронавирус
самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:
Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови. Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой". Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.
Проблема, правда, в том, где взять этот тест
Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья... короче потерял время на возню с этими мутаками... могу продать, 105 штук
Действительно ввожу в действие. Чехол смартфона по приходу домой мыть, экран аккуратно протирать антисептиком, тем более там защитное стекло. Совет использовать по выходу из дома только одну руку для контакта с поверхностями, например правша правую, просто великолепен по своей простоте, запускаем в привычку. Воду питьевую заказал в понедельник привезут домой. 3 бутыля по 19 литров, общая сумма 234 грн, вода Аляска, очень неплохая, давно пользую, пару месяцев отвлёкся не заказывал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем. Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри ))) Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит. Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул. Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся. Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой. Тёщу запугал. Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин. Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил. Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой. Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.
Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.
Салфетки и ручки - очень правильно. Воду мы тоже заказали. Хотя напротив подъезда автомат и непонятно, что безопаснее.
Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.
Кальвадос поднимает настроение, но действует на вирус так же, как и декасан.
Я бы добавил кварцевую лампу для обработки одежды, обуви, сумок, продуктов, той же налички, да и всего, принесенного с улицы.
Starikan написав:Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.
Однозначно про декасан сложно сказать, вряд ли в такой короткий срок кто-то проводил такое исследование. Но в инструкции написано: Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, дифтерійну та синьогнійну палички, капсульні бактерії та фунгіцидну дію на дріжджі, .... вірусоцидну дію на віруси.
Хуже не будет, особенно в виде ингаляций на небулайзере по приходу домой. Декасан же в этом случае идёт в виде пара, после пары минут начинаешь и откашливать все изнутри и отсмаркивать из носа. Возможно такой же эффект будет и при ингаляции обычным физраствором, но бутылка декасана 100 мл стоит гривен 100, хватит минимум на пару недель, если делать по приходу 2 раза в день по 2 мл.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Васенька написав:конкретно з лоховірусом всіх розводять щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...
Да, есть такой вопрос. Особенно по Индии - она не такая уж маргинальная, с хорошо развитой промышленностью, в частности, фармацевтической. С достаточно большим средним классом. С неплохо финансируемой наукой. При этом населения почти столько же, сколько в Китае, все азиатские центры распространения вируса рядом. И НУЛЬ ЗАБОЛЕВШИХ.