Додано: Суб 14 бер, 2020 10:45

Спасибо за советы.



Действительно ввожу в действие.

Чехол смартфона по приходу домой мыть, экран аккуратно протирать антисептиком, тем более там защитное стекло.

Совет использовать по выходу из дома только одну руку для контакта с поверхностями, например правша правую, просто великолепен по своей простоте, запускаем в привычку.

Воду питьевую заказал в понедельник привезут домой. 3 бутыля по 19 литров, общая сумма 234 грн, вода Аляска, очень неплохая, давно пользую, пару месяцев отвлёкся не заказывал.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.