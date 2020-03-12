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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 256257258259260>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:48

  Starikan написав:
  edvardd написав:
  varlo написав:https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/gde-v-kieve-projti-test-na-koronavirus-poyavilsya-spisok-bolnits.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
Где в Киеве пройти тест на коронавирус

самое безопасное для вас - дома, вот видео посмотрите, ничего сложного:

Сразу видно, что "демонстратор" не в теме взятия образцов крови.
Во-первых, существуют одноразовые девайсы ("ланцеты"), выстреливающие иглу без всякого "ой".
Во-вторых, палец нужно подготовить, подержав немного в теплой воде и помассировав, тогда кровь пойдет без всяких усилий.

Проблема, правда, в том, где взять этот тест :wink:

Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья...
короче потерял время на возню с этими мутаками...
могу продать, 105 штук
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:50

edvardd
цена за 1 шт? вы тут на форуме быстрее распродадите.. не думали???
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:45

Спасибо за советы.

Действительно ввожу в действие.
Чехол смартфона по приходу домой мыть, экран аккуратно протирать антисептиком, тем более там защитное стекло.
Совет использовать по выходу из дома только одну руку для контакта с поверхностями, например правша правую, просто великолепен по своей простоте, запускаем в привычку.
Воду питьевую заказал в понедельник привезут домой. 3 бутыля по 19 литров, общая сумма 234 грн, вода Аляска, очень неплохая, давно пользую, пару месяцев отвлёкся не заказывал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:47

  freeze написав:Кстати купил сегодня в аптеке спирт этиловый 96 процентов, так на этикетке и написано, без всяких рецептов и проблем.
Купил бутылку декасана, правда в некоторых аптеках уже нет, пыхнул с небулайзером по приходу домой, почитывая ветку, продезинфицировался изнутри )))
Купил ручку, чтобы в банках, на Новых Почтах и тд подписываться только своей ручкой, а то всякая залапанная хрень у них на веревочках висит.
Купил салфетки, положил в карман, так что открыл дверь где-то, выкинул, высморкнулся не пальцами, а салфеткой выкинул, за поручень в транспорте взялся выкинул, терминал пополнял, выкинул.
Деньги наличные разделил, буду брать отлежавшиеся.
Хотел зайти в магазин, слышу какая-то гнида кашляет внутри, не зашел, прошел чуть дальше в другой.
Тёщу запугал.
Жена без работы, частный детский садик, закрыт на карантин.
Лифт, уже писал, исключил, общественный транспорт на 3-4 остановки исключил.
Сыну сказал, что на следующий месяц абонемент в спортзал на фиг, какой то замкнутое полуподвальное помещение, выделил деньги заказал кое-какой инвентарь на Розетке домой.
Выпили с женой вечерком бутылочку французского кальвадоса.

Что еще возможно предпринять, буду благодарен форумчанам за указание возможных подводных камней.

Салфетки и ручки - очень правильно. Воду мы тоже заказали. Хотя напротив подъезда автомат и непонятно, что безопаснее.

Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.

Кальвадос поднимает настроение, но действует на вирус так же, как и декасан.

Я бы добавил кварцевую лампу для обработки одежды, обуви, сумок, продуктов, той же налички, да и всего, принесенного с улицы.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

конкретно з лоховірусом всіх розводять :mrgreen:
щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

карантин минимум две четыре недели..


что еще нужно для карантина?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:05

  Starikan написав:Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.


Однозначно про декасан сложно сказать, вряд ли в такой короткий срок кто-то проводил такое исследование. Но в инструкции написано:
Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, дифтерійну та синьогнійну палички, капсульні бактерії та фунгіцидну дію на дріжджі, .... вірусоцидну дію на віруси.

Хуже не будет, особенно в виде ингаляций на небулайзере по приходу домой. Декасан же в этом случае идёт в виде пара, после пары минут начинаешь и откашливать все изнутри и отсмаркивать из носа. Возможно такой же эффект будет и при ингаляции обычным физраствором, но бутылка декасана 100 мл стоит гривен 100, хватит минимум на пару недель, если делать по приходу 2 раза в день по 2 мл.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:07

  Васенька написав:конкретно з лоховірусом всіх розводять :mrgreen:
щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...

Ацтеки передохли от болезней, которые не брали европейцев, привыкших к антисанитарии
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:07

  Васенька написав:конкретно з лоховірусом всіх розводять :mrgreen:
щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...

Да, есть такой вопрос.
Особенно по Индии - она не такая уж маргинальная, с хорошо развитой промышленностью, в частности, фармацевтической. С достаточно большим средним классом. С неплохо финансируемой наукой.
При этом населения почти столько же, сколько в Китае, все азиатские центры распространения вируса рядом.
И НУЛЬ ЗАБОЛЕВШИХ.

Как, впрочем, и еще в 77 странах и территориях.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:08

  Васенька написав:конкретно з лоховірусом всіх розводять :mrgreen:
щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...

Да, тоже удивляет, что в Индии, где 1.5 млрд населения так мало заболевших. И рядом же с Китаем.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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