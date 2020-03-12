Додано: Суб 14 бер, 2020 11:15

Посмотрел статистику за вчера.

Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.



Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.



Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.