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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 257258259260>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По США итого.
- 511 новых случаев за последние 24 часа
- 2 174 случая в общей сложности
- 12 вылечено
- 50 смертей
- 49 штатов уже поразил коронавирус

А уже без вариантов.. Италия 2..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Особенно по Индии - она не такая уж маргинальная, с хорошо развитой промышленностью, в частности, фармацевтической. С достаточно большим средним классом. С неплохо финансируемой наукой.
При этом населения почти столько же, сколько в Китае, все азиатские центры распространения вируса рядом.
И НУЛЬ ЗАБОЛЕВШИХ.

83 хворих і 2 смерті.
Північна Індія:
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:12

  varlo написав:
  Васенька написав:конкретно з лоховірусом всіх розводять :mrgreen:
щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...

Да, тоже удивляет, что в Индии, где 1.5 млрд населения так мало заболевших. И рядом же с Китаем.

а все дуже просто :twisted:
там в людей немає бабла і шанс здохнуть від поносу в 100 раз вище.
лише ЛОХІВ "золотого мільярду" можна таким фуфелом налякать
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:15

Посмотрел статистику за вчера.
Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.

Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.

Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:16

  freeze написав:Посмотрел статистику за вчера.
Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.

Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.

Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.

то може ти про маргінальних негрів чи індусів розкажеш тролику???
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:20

  Васенька написав:
  freeze написав:Посмотрел статистику за вчера.
Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.

Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.

Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.

то може ти про маргінальних негрів чи індусів розкажеш тролику???


Вася, в Раду иди, служи народу, не забудь пожать лапу Волошину, потом через неделю отпишись )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:21

  freeze написав:
  Starikan написав:Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.


Однозначно про декасан сложно сказать, вряд ли в такой короткий срок кто-то проводил такое исследование. Но в инструкции написано:
Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, дифтерійну та синьогнійну палички, капсульні бактерії та фунгіцидну дію на дріжджі, .... вірусоцидну дію на віруси.

Хуже не будет, особенно в виде ингаляций на небулайзере по приходу домой. Декасан же в этом случае идёт в виде пара, после пары минут начинаешь и откашливать все изнутри и отсмаркивать из носа. Возможно такой же эффект будет и при ингаляции обычным физраствором, но бутылка декасана 100 мл стоит гривен 100, хватит минимум на пару недель, если делать по приходу 2 раза в день по 2 мл.

"Хуже не будет" (с) - это точно :wink:
Я просто исхожу из того, что его не назначают при вирусных заболеваниях, а используют именно как антисептик-неантибиотик.
Кстати, всем известный септефрил - тот же декаметоксин.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:22

в Китае началась стабилизация с распространением вируса, когда начали кардинально - перекрывать дороги из городов блоками и рвами; полиция начала лупить дубинами и силой изолировать праздно-шатающихся по улице; и заваривать дома/квартиры с заболевшими.

ПыСы: у Европы кишка тонка ввести круглосуточный комендантский час, а у нас просто ресурсов человеческих не хватит на такое :(
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:23

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то яка зарплата в тебе троляка???
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.

Ці країни пережили SARS і були готові то епідемії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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