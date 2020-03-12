Starikan написав:Особенно по Индии - она не такая уж маргинальная, с хорошо развитой промышленностью, в частности, фармацевтической. С достаточно большим средним классом. С неплохо финансируемой наукой. При этом населения почти столько же, сколько в Китае, все азиатские центры распространения вируса рядом. И НУЛЬ ЗАБОЛЕВШИХ.
83 хворих і 2 смерті. Північна Індія:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Посмотрел статистику за вчера. Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.
Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.
Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Посмотрел статистику за вчера. Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.
Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.
Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.
то може ти про маргінальних негрів чи індусів розкажеш тролику???
freeze написав:Посмотрел статистику за вчера. Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.
Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.
Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.
то може ти про маргінальних негрів чи індусів розкажеш тролику???
Вася, в Раду иди, служи народу, не забудь пожать лапу Волошину, потом через неделю отпишись )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав:Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.
Однозначно про декасан сложно сказать, вряд ли в такой короткий срок кто-то проводил такое исследование. Но в инструкции написано: Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, дифтерійну та синьогнійну палички, капсульні бактерії та фунгіцидну дію на дріжджі, .... вірусоцидну дію на віруси.
Хуже не будет, особенно в виде ингаляций на небулайзере по приходу домой. Декасан же в этом случае идёт в виде пара, после пары минут начинаешь и откашливать все изнутри и отсмаркивать из носа. Возможно такой же эффект будет и при ингаляции обычным физраствором, но бутылка декасана 100 мл стоит гривен 100, хватит минимум на пару недель, если делать по приходу 2 раза в день по 2 мл.
"Хуже не будет" (с) - это точно Я просто исхожу из того, что его не назначают при вирусных заболеваниях, а используют именно как антисептик-неантибиотик. Кстати, всем известный септефрил - тот же декаметоксин.
в Китае началась стабилизация с распространением вируса, когда начали кардинально - перекрывать дороги из городов блоками и рвами; полиция начала лупить дубинами и силой изолировать праздно-шатающихся по улице; и заваривать дома/квартиры с заболевшими.
ПыСы: у Европы кишка тонка ввести круглосуточный комендантский час, а у нас просто ресурсов человеческих не хватит на такое
freeze написав:Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.
Ці країни пережили SARS і були готові то епідемії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.