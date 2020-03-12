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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:27
Васенька
Иди видео посмотри вчерашнее твоего зелёного перепуганного босса. Его успокаивай )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:31
freeze написав:Васенька
Иди видео посмотри вчерашнее твоего зелёного перепуганного босса. Его успокаивай )))
задача політика ДЕРЖАТИ БИДЛО В СТРАХУ
в Україні 6 років таку функцю виконує ЛОХато
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Васенька
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:39
Xenon написав:
в Китае началась стабилизация с распространением вируса, когда начали кардинально - перекрывать дороги из городов блоками и рвами; полиция начала лупить дубинами и силой изолировать праздно-шатающихся по улице; и заваривать дома/квартиры с заболевшими.
ПыСы: у Европы кишка тонка ввести круглосуточный комендантский час, а у нас просто ресурсов человеческих не хватит на такое
Полиция с сотней футбольных хулз, жгущих фаеры и взрывающих петарды на европейских стадионах, справиться не может, а вы о десятках тысяч праздношатающихся.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:40
а по поводу Индия и Бангладеш - где население суммарное более 2 миллиардов; и статистики про 89 заболевших и 2 умерших - не выдерживает никакой критики.
просто там мрут тысячами тысяч в сутки, и уж точно никто не разбирается от чего - спалили, в реку бросили и привет
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Xenon
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:42
_Mykola_ написав: vladislavlvov написав:
израильский сайт информирования о заболевших пишет, что гражданин Израиля вернувшийся с Киева !!! привез коронавирус..
выводы делайте сами..
Ссылочку не дадите?
Не дасть.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:51
Xenon написав:
а по поводу Индия и Бангладеш - где население суммарное более 2 миллиардов; и статистики про 89 заболевших и 2 умерших - не выдерживает никакой критики.
просто там мрут тысячами тысяч в сутки, и уж точно никто не разбирается от чего - спалили, в реку бросили и привет
кожен день дохнуть сотні тисяч негрів та індусів
і всім на них пох..
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:52
freeze написав:
Посмотрел статистику за вчера.
Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.
Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.
Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.
"Заболеют все" (с)- фрау, доктор К и пр.
Отнеситесь к этому философски.
Население Земли, вероятно, уменьшится на несколько процентов, в основном за счет стариков. Вроде меня с женой. Ну так все мы не вечны.
Падение случайно прилетевшего километрового астероида гораздо хуже.
Или, скажем, "Полдень" согласно "Факапу" Харитонова (своеобразная трактовка событий мира Стругацких).
Если, конечно, это не искусственное творение, в которое заложены какие-нибудь специфические свойства типа мутаций, направленных на рост агрессивности (в отличие от естественных мутаций, которые (якобы) всегда в конечном счете ее уменьшают, дабы продлить существование вирусоносителя).
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:52
Васенька написав:
конкретно з лоховірусом всіх розводять
В Італію злітати не хочеш?
Ще два рейси є - встигнеш.
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