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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:27

Васенька

Иди видео посмотри вчерашнее твоего зелёного перепуганного босса. Его успокаивай )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:31

  freeze написав:Васенька

Иди видео посмотри вчерашнее твоего зелёного перепуганного босса. Его успокаивай )))

задача політика ДЕРЖАТИ БИДЛО В СТРАХУ :roll:
в Україні 6 років таку функцю виконує ЛОХато
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:39

  Xenon написав:в Китае началась стабилизация с распространением вируса, когда начали кардинально - перекрывать дороги из городов блоками и рвами; полиция начала лупить дубинами и силой изолировать праздно-шатающихся по улице; и заваривать дома/квартиры с заболевшими.
ПыСы: у Европы кишка тонка ввести круглосуточный комендантский час, а у нас просто ресурсов человеческих не хватит на такое :(

Полиция с сотней футбольных хулз, жгущих фаеры и взрывающих петарды на европейских стадионах, справиться не может, а вы о десятках тысяч праздношатающихся.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:40

а по поводу Индия и Бангладеш - где население суммарное более 2 миллиардов; и статистики про 89 заболевших и 2 умерших - не выдерживает никакой критики.

просто там мрут тысячами тысяч в сутки, и уж точно никто не разбирается от чего - спалили, в реку бросили и привет
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:42

  _Mykola_ написав:
  vladislavlvov написав:израильский сайт информирования о заболевших пишет, что гражданин Израиля вернувшийся с Киева !!! привез коронавирус..
выводы делайте сами..

Ссылочку не дадите?

Не дасть.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:51

  Xenon написав:а по поводу Индия и Бангладеш - где население суммарное более 2 миллиардов; и статистики про 89 заболевших и 2 умерших - не выдерживает никакой критики.

просто там мрут тысячами тысяч в сутки, и уж точно никто не разбирается от чего - спалили, в реку бросили и привет

кожен день дохнуть сотні тисяч негрів та індусів :mrgreen:
і всім на них пох..
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:52

  freeze написав:Посмотрел статистику за вчера.
Динамика фиговая. Впервые за всё время за день зарегистрировали почти 11 тысяч заболевших, такого в Китае не было.

Все страны с либерально мыслящим населением просто катятся под откос, за два дня минимум на 50 процентов увеличение числа заболевших, это в лучшем случае, или как в Германии в два раза за два дня. Италия поражает количеством умерших, такими темпами Италия опредит по этому показателю полуторамиллиардный Китай дней через 7-10.

Страны с нелиберально мыслящим населением - Китай, Япония, Юж.Корея - просто молодцы, успехи радуют, только им надо запретить пускать к себе безалаберных европейцев на какой-то срок до прояснения ситуации.

"Заболеют все" (с)- фрау, доктор К и пр.
Отнеситесь к этому философски.
Население Земли, вероятно, уменьшится на несколько процентов, в основном за счет стариков. Вроде меня с женой. Ну так все мы не вечны.

Падение случайно прилетевшего километрового астероида гораздо хуже.
Или, скажем, "Полдень" согласно "Факапу" Харитонова (своеобразная трактовка событий мира Стругацких).

Если, конечно, это не искусственное творение, в которое заложены какие-нибудь специфические свойства типа мутаций, направленных на рост агрессивности (в отличие от естественных мутаций, которые (якобы) всегда в конечном счете ее уменьшают, дабы продлить существование вирусоносителя).
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Васенька написав:конкретно з лоховірусом всіх розводять

В Італію злітати не хочеш?
Ще два рейси є - встигнеш.
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