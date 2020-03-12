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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:13
такую панику разгоняют везде, что даже у нормальных людей может крыша поехать.
лучше бы заблокировали эти ваши/ихние интернеты и поотключали тв.
- ничто так не действует на мозг как эти зомбоящики.
может еще сейчас найдут "предсказания" Ностарадамуса о короновирусе - "А я вас предупреждал"(С)
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Alex2007
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:38
Ой-йо, в Штатах уже полторы сотни умерших. Свят свят свят, как хорошо, что они самоизолировались. Теперь по дружбе могут только лаймам завезти.
Там как раз такую дьявольскую напасть как карантин решили не вводить по высокой "мудрости" своей.
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antey1969
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:46
Как я предполагал, выздороветь от вируса это еще не всё.
Гонконгские врачи наблюдают на группой, правда небольшой, из 12 человек, полностью выздоровевших от коронавируса, несколько недель назад.
Трое из 12 на сегодня испытывают одышку при быстрой ходьбе, остальные 9 жалуются на те или иные сбои в работе внутренних органов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:51
Вангую - в Украине массово заболеют 2 категории - особо мнительные и пофигисты.
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yanyura
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:52
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Васенька
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:56
Васенька
В Иране один такой оптимист-блогер лапти склеил одним из первых.
Хотя... Судя по постам, Вы не вышли из школьного возраста, глядишь и пронесет
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antey1969
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:58
varlo написав:
Предсказания Ванги о коронавирусе и Украине в 2020 году
Болгарская ясновидящая Ванга еще в прошлом веке говорила о страшной эпидемии в 2020 году и появлении "народного лидера" в Украине. Так, в сети заговорили о том, что она предсказала вспышку коронавируса и президенство Владимира Зеленского
Конкретно с какой болезнью людям придется иметь дело, она не уточняла. Однако Ванга говорила, что люди будут падать и умирать прямо на улицах от давно забытого вируса
Провидица отмечала, что эпидемия стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней
Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным. Специалист объяснила, почему Ванга могла считать его старой болезнью. В 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид еще в 1965 году
Хватит ахинею сюда постить. Идите на крестный ход иконы целовать.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:03
yanyura написав:
Вангую - в Украине массово заболеют 2 категории - особо мнительные и пофигисты.
Скорее не так. Клинические "а ну и шо? " и медперсонал выхаживающий их, повизгивающих в больницах от страха за свои шкуры.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:14
Дивлячись на успішний китайський карантин і сам став більшим оптимістом. Карантин свою справу робить, і літо на носу. Який би не був вірус, а спеку в наших маршрутках ніякий вірус не витримає. Так що апокаліпсис відміняється чи пересувається на пізню осінь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:23
Звездный ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух дивизионах, рассказал о смерти своей тети из-за коронавируса.
«Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы. Этот тупой гребаный вирус. Что за хрень происходит? Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», - написал Макгрегор.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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ЛОБ
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