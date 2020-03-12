Додано: Суб 14 бер, 2020 12:46

Как я предполагал, выздороветь от вируса это еще не всё.



Гонконгские врачи наблюдают на группой, правда небольшой, из 12 человек, полностью выздоровевших от коронавируса, несколько недель назад.

Трое из 12 на сегодня испытывают одышку при быстрой ходьбе, остальные 9 жалуются на те или иные сбои в работе внутренних органов.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.