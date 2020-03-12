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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 260261262263>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:28

  vladislavlvov написав:edvardd
цена за 1 шт? вы тут на форуме быстрее распродадите.. не думали???

550 розница поштучно, 500 опт, кратность 10 или 25 штук, (у меня высокая закупка)
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:02

  yanyura написав:Вангую - в Украине массово заболеют 2 категории - особо мнительные и пофигисты.

И психбольные религиозные фанатики.
Моя родственница не только от души посмеялась на предложение одеть маску перед походом в церковь, она... ВНИМАНИЕ!.. положила в полку с хлебом принесенный из церкви хлеб с отверстием от свечи, который кто его знает где и сколько лежал перед толпами таких же фанатиков, которые клали руками на то же место свои буханки хлеба...
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:07

Рука-лицо (((
Всё что нужно знать о готовности здравоохранения к эпидемии и о том как юлят официальные лица.

Сегодня, 13 марта, телефоны Бессарабского медиахолдинга разрывались от звонков. Причиной паники наших читателей стала информация о том, что в Новоселовку Саратского района 12 марта прибыла женщина, которая длительное время находилась на заработках в Италии. Женщина добиралась в родное село на автобусе «Кишинев-Одесса», а затем на маршрутном такси с признаками недомогания, как считают жители района, схожими с симптомами коронавируса.

По информации местных жителей, сегодня утром женщину забрала карета скорой помощи. В Саратской ЦРБ больной сделали рентген легких, который показал, что у женщины двусторонняя пневмония.

Снять напряжение среди жителей Саратского района и дать официальной комментарий нам категорически отказался главный врач Саратской ЦРБ Евгений Нагнойный, хотя, кроме него, лучше о ситуации с заболеваемостью в районе, думаю, никто не знает. Перенаправил нас в департамент здравоохранения Одесской ОГА и заместитель губернатора Одесской области Виталий Свичинский, где просто не подняли трубку. Тем временем, по информации тех же жителей Саратского района, после инфекционного отделения Саратской ЦРБ женщину якобы направили в Измаильскую инфекционную больницу.

О ситуации с прибывшей из Италии жительницей Саратского района с подозрением на заражение коронавирусом, нам рассказал заместитель городского головы Измаила Родион Абашев. По его словам, по состоянию на 19.30 пациентка находилась на территории Саратской ЦРБ с тяжелой формой воспаления легких. Больную хотели транспортировать в Измаил не по причине подозрения коронавируса, а из-за того, что в саратской больнице нет надлежащих условий для лечения осложненной формы пневмонии.

Самое интересное, что чиновник в первой половине дня обсуждал участь больной из Саратского района с вышеупомянутым замгубернатора Виталием Свичинским, который во второй половине дня дал понять журналисту Бессарабского медиахолдинга, что якобы не владеет нужной нам информацией. По словам Родиона Абашева, больная не транспортабельна, а сегодня в облгосадминистрации решалась ее участь о дальнейшем прохождении лечения либо в Измаиле, либо в Одессе.

К 21.00 после многочисленных просьб мы все-таки добились ответа от замгубернатора Одесской области Виталия Свичинского. По информации чиновника, больная направлена все-таки в Измаил. Приведем комментарий Виталия Свичинского полностью, без купюр и правок:

«Больная транспортирована в Измаил. С ней проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, отобраны материалы для анализа и отправлены в вирусологическую лабораторию».

Правда, в какую – не известно. По последней информации из открытых источников, тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. В Одесской области тест-систем пока нет.

Информацию об отсутствии тест-систем подтвердил мэр Измаила Андрей Абрамченко на заседании исполкома 12 марта.

«У нас есть заказ на тест-системы по коронавирусу, и государство выделило 100 миллионов гривен на эти цели. И, конечно, приграничные районы, такие как наш, должны быть обеспечены этими тест-системами в первую очередь. Думаю, что департамент здравоохранения эти вопросы отслеживает. Но сегодня тест-систем по коронавирусу в нашей инфекционной больнице нет, есть только по гриппу», — проинформировал Андрей Абрамченко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:13

  centurionus написав:В американський штаб по боротьбі з вірусом долучений Anthony Fouci (відомий мікробіолог, керівник інституту алергій та інфекційних хвороб, працював по ВІЛ, вірусу Ебола). Часто на прес-конференціях Трампа чи Пенса дають слово. Завжди приємно/цікаво його слухати. Пояснює все зрозумілою для всіх мовою, коротко, по суті, як є, без "води" та гасел.
Сьогодні казав, що, як правило, такого роду спалахи тривають кілька місяців (сподіваються, цей також зійде на нівець природним шляхом). Від виявлення першого випадку до піку виявлених захворювань - сім тижнів, потім сім тижнів триватиме спад. Мета всіх зусиль - зменшити "пік", наскільки це буде можливо.


Если 7 недель, то у нас в общем-то смело можно считать с конца февраля (тогда когда был приезд из Уханя в Санжары и на то событие было приковано все внимание, но враг подобрался оттуда откуда его никто не ждал - где-то тогда вирус реально был занесен из других стран в другой куточок країни - но только никто его не регистрировал тогда как корону). Добавляем 2 месяца - получаем максимум конец апреля (т.е. еще около месяца ада) - момент когда будет пик. Потом в Украине по-любому резко попустит .Как то так.
( Главное чтоб верующие граждане на пасху 19.04 и великую неделю не целовали иконы и проводили обряды онлайн - но вроде уже церковь сказала что можно не целовать иконы - остается надеяться на благоразумие верующих :D , к словам батюшек они вроде прислушиваются )
Т.е. к лету естественным образом весь мир отболеет этой гадостью. Но проблема будет уже в других серьезных бедах, в первую очередь экономических, которые придется разгребать. И в мире, и особенно в Украине. :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 14 бер, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:22

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Снять напряжение среди жителей Саратского района и дать официальной комментарий нам категорически отказался главный врач Саратской ЦРБ Евгений Нагнойный, хотя, кроме него, лучше о ситуации с заболеваемостью в районе, думаю, никто не знает.

Шо там, покришки ще не підвезли? Скоро десятки носіїв повернуться, з Європи, по всіх куточках нашої Батьківщини. Так що карантин, карантин і ще раз карантин.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:33

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:ВНИМАНИЕ!.. положила в полку с хлебом принесенный из церкви хлеб с отверстием от свечи, который кто его знает где и сколько лежал перед толпами таких же фанатиков, которые клали руками на то же место свои буханки хлеба...


Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:44

  Surfer написав:Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина.

Если, по-нормальному, то так всегда должно быть, а не только во время пандемии
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:48

  Alex2007 написав:такую панику разгоняют везде, что даже у нормальных людей может крыша поехать. :? лучше бы заблокировали эти ваши/ихние интернеты и поотключали тв. :D - ничто так не действует на мозг как эти зомбоящики.

может еще сейчас найдут "предсказания" Ностарадамуса о короновирусе - "А я вас предупреждал"(С) :mrgreen:

лет тридцать назад читал,ща не могу найти что-то типа "Дракон с востока пойдёт на запад и покорит весь мир".Может это и про биткоин :roll:
С драконами вырос,дружу с детства есичё))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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