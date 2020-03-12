550 розница поштучно, 500 опт, кратность 10 или 25 штук, (у меня высокая закупка)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:28
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:02
И психбольные религиозные фанатики.
Моя родственница не только от души посмеялась на предложение одеть маску перед походом в церковь, она... ВНИМАНИЕ!.. положила в полку с хлебом принесенный из церкви хлеб с отверстием от свечи, который кто его знает где и сколько лежал перед толпами таких же фанатиков, которые клали руками на то же место свои буханки хлеба...
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:07
Рука-лицо (((
Всё что нужно знать о готовности здравоохранения к эпидемии и о том как юлят официальные лица.
Сегодня, 13 марта, телефоны Бессарабского медиахолдинга разрывались от звонков. Причиной паники наших читателей стала информация о том, что в Новоселовку Саратского района 12 марта прибыла женщина, которая длительное время находилась на заработках в Италии. Женщина добиралась в родное село на автобусе «Кишинев-Одесса», а затем на маршрутном такси с признаками недомогания, как считают жители района, схожими с симптомами коронавируса.
По информации местных жителей, сегодня утром женщину забрала карета скорой помощи. В Саратской ЦРБ больной сделали рентген легких, который показал, что у женщины двусторонняя пневмония.
Снять напряжение среди жителей Саратского района и дать официальной комментарий нам категорически отказался главный врач Саратской ЦРБ Евгений Нагнойный, хотя, кроме него, лучше о ситуации с заболеваемостью в районе, думаю, никто не знает. Перенаправил нас в департамент здравоохранения Одесской ОГА и заместитель губернатора Одесской области Виталий Свичинский, где просто не подняли трубку. Тем временем, по информации тех же жителей Саратского района, после инфекционного отделения Саратской ЦРБ женщину якобы направили в Измаильскую инфекционную больницу.
О ситуации с прибывшей из Италии жительницей Саратского района с подозрением на заражение коронавирусом, нам рассказал заместитель городского головы Измаила Родион Абашев. По его словам, по состоянию на 19.30 пациентка находилась на территории Саратской ЦРБ с тяжелой формой воспаления легких. Больную хотели транспортировать в Измаил не по причине подозрения коронавируса, а из-за того, что в саратской больнице нет надлежащих условий для лечения осложненной формы пневмонии.
Самое интересное, что чиновник в первой половине дня обсуждал участь больной из Саратского района с вышеупомянутым замгубернатора Виталием Свичинским, который во второй половине дня дал понять журналисту Бессарабского медиахолдинга, что якобы не владеет нужной нам информацией. По словам Родиона Абашева, больная не транспортабельна, а сегодня в облгосадминистрации решалась ее участь о дальнейшем прохождении лечения либо в Измаиле, либо в Одессе.
К 21.00 после многочисленных просьб мы все-таки добились ответа от замгубернатора Одесской области Виталия Свичинского. По информации чиновника, больная направлена все-таки в Измаил. Приведем комментарий Виталия Свичинского полностью, без купюр и правок:
«Больная транспортирована в Измаил. С ней проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, отобраны материалы для анализа и отправлены в вирусологическую лабораторию».
Правда, в какую – не известно. По последней информации из открытых источников, тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. В Одесской области тест-систем пока нет.
Информацию об отсутствии тест-систем подтвердил мэр Измаила Андрей Абрамченко на заседании исполкома 12 марта.
«У нас есть заказ на тест-системы по коронавирусу, и государство выделило 100 миллионов гривен на эти цели. И, конечно, приграничные районы, такие как наш, должны быть обеспечены этими тест-системами в первую очередь. Думаю, что департамент здравоохранения эти вопросы отслеживает. Но сегодня тест-систем по коронавирусу в нашей инфекционной больнице нет, есть только по гриппу», — проинформировал Андрей Абрамченко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:13
Если 7 недель, то у нас в общем-то смело можно считать с конца февраля (тогда когда был приезд из Уханя в Санжары и на то событие было приковано все внимание, но враг подобрался оттуда откуда его никто не ждал - где-то тогда вирус реально был занесен из других стран в другой куточок країни - но только никто его не регистрировал тогда как корону). Добавляем 2 месяца - получаем максимум конец апреля (т.е. еще около месяца ада) - момент когда будет пик. Потом в Украине по-любому резко попустит .Как то так.
( Главное чтоб верующие граждане на пасху 19.04 и великую неделю не целовали иконы и проводили обряды онлайн - но вроде уже церковь сказала что можно не целовать иконы - остается надеяться на благоразумие верующих , к словам батюшек они вроде прислушиваются )
Т.е. к лету естественным образом весь мир отболеет этой гадостью. Но проблема будет уже в других серьезных бедах, в первую очередь экономических, которые придется разгребать. И в мире, и особенно в Украине.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 14 бер, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Шо там, покришки ще не підвезли? Скоро десятки носіїв повернуться, з Європи, по всіх куточках нашої Батьківщини. Так що карантин, карантин і ще раз карантин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:33
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:44
Если, по-нормальному, то так всегда должно быть, а не только во время пандемии
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:48
лет тридцать назад читал,ща не могу найти что-то типа "Дракон с востока пойдёт на запад и покорит весь мир".Может это и про биткоин
С драконами вырос,дружу с детства есичё))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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