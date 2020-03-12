Додано: Суб 14 бер, 2020 14:07

Рука-лицо (((

Всё что нужно знать о готовности здравоохранения к эпидемии и о том как юлят официальные лица.



Сегодня, 13 марта, телефоны Бессарабского медиахолдинга разрывались от звонков. Причиной паники наших читателей стала информация о том, что в Новоселовку Саратского района 12 марта прибыла женщина, которая длительное время находилась на заработках в Италии. Женщина добиралась в родное село на автобусе «Кишинев-Одесса», а затем на маршрутном такси с признаками недомогания, как считают жители района, схожими с симптомами коронавируса.



По информации местных жителей, сегодня утром женщину забрала карета скорой помощи. В Саратской ЦРБ больной сделали рентген легких, который показал, что у женщины двусторонняя пневмония.



Снять напряжение среди жителей Саратского района и дать официальной комментарий нам категорически отказался главный врач Саратской ЦРБ Евгений Нагнойный, хотя, кроме него, лучше о ситуации с заболеваемостью в районе, думаю, никто не знает. Перенаправил нас в департамент здравоохранения Одесской ОГА и заместитель губернатора Одесской области Виталий Свичинский, где просто не подняли трубку. Тем временем, по информации тех же жителей Саратского района, после инфекционного отделения Саратской ЦРБ женщину якобы направили в Измаильскую инфекционную больницу.



О ситуации с прибывшей из Италии жительницей Саратского района с подозрением на заражение коронавирусом, нам рассказал заместитель городского головы Измаила Родион Абашев. По его словам, по состоянию на 19.30 пациентка находилась на территории Саратской ЦРБ с тяжелой формой воспаления легких. Больную хотели транспортировать в Измаил не по причине подозрения коронавируса, а из-за того, что в саратской больнице нет надлежащих условий для лечения осложненной формы пневмонии.



Самое интересное, что чиновник в первой половине дня обсуждал участь больной из Саратского района с вышеупомянутым замгубернатора Виталием Свичинским, который во второй половине дня дал понять журналисту Бессарабского медиахолдинга, что якобы не владеет нужной нам информацией. По словам Родиона Абашева, больная не транспортабельна, а сегодня в облгосадминистрации решалась ее участь о дальнейшем прохождении лечения либо в Измаиле, либо в Одессе.



К 21.00 после многочисленных просьб мы все-таки добились ответа от замгубернатора Одесской области Виталия Свичинского. По информации чиновника, больная направлена все-таки в Измаил. Приведем комментарий Виталия Свичинского полностью, без купюр и правок:



«Больная транспортирована в Измаил. С ней проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, отобраны материалы для анализа и отправлены в вирусологическую лабораторию».



Правда, в какую – не известно. По последней информации из открытых источников, тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. В Одесской области тест-систем пока нет.



Информацию об отсутствии тест-систем подтвердил мэр Измаила Андрей Абрамченко на заседании исполкома 12 марта.



«У нас есть заказ на тест-системы по коронавирусу, и государство выделило 100 миллионов гривен на эти цели. И, конечно, приграничные районы, такие как наш, должны быть обеспечены этими тест-системами в первую очередь. Думаю, что департамент здравоохранения эти вопросы отслеживает. Но сегодня тест-систем по коронавирусу в нашей инфекционной больнице нет, есть только по гриппу», — проинформировал Андрей Абрамченко.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.