Alex2007 написав:такую панику разгоняют везде, что даже у нормальных людей может крыша поехать. лучше бы заблокировали эти ваши/ихние интернеты и поотключали тв. - ничто так не действует на мозг как эти зомбоящики.
может еще сейчас найдут "предсказания" Ностарадамуса о короновирусе - "А я вас предупреждал"(С)
лет тридцать назад читал,ща не могу найти что-то типа "Дракон с востока пойдёт на запад и покорит весь мир".Может это и про биткоин
биток сейчас в таком дампе, что вообще рискует обнулиться - его график все больше и больше похож на корону какая там цена должна быть, чтоб майнинг был жестко убыточным?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 14 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov написав:израильский сайт информирования о заболевших пишет, что гражданин Израиля вернувшийся с Киева !!! привез коронавирус.. выводы делайте сами..
Ссылочку не дадите?
Не дасть.
Зато есть вот такие подтверждения Эту дичь толкали в прайм-тайм на 1+1 в купе с описанием симтомов Эболы приплетая их к коронавирусу, на минуточку профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней, заслуженный чего-то там https://twitter.com/You_are_Future/stat ... 9955396608
Surfer написав:Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина.
Если, по-нормальному, то так всегда должно быть, а не только во время пандемии
например выпечка у них своя. И пекут они не на заводе а прямо в пекарне в пределах супермаркета, и часто горячими выкладывают на прилавки. Такое практикуется и на западе - ни багеты в париже ни пиццу в италии дополнительно пленкой не упаковывают, и это нормально , в отличие от например заводского хлеба, который большими заводскими партиями легче паковать. чем организовывать совершенно разноплановую упаковку в таких мини пекарнях. Кондитерку и куча другого развесного товара я также предпочел бы расфасовывать сам, под нужный мне вес. Но как для карантинных мер - здорово что так быстро сработали.
Вкладчик1234 написав:Кстати, а что за дискриминация?
Тогда нужно принудительно спасать "патриотов" из Америки, Лондона и Испании
вчера смотрел в фб блогера, который летел из милана. мне понравились его слова. - аэропорт милана пустой - самолётов на полосе нет, все авиакомпании отказались летать в италию. прилетел самолёт из арабских эмиратов и вывез только своих. в наш мау напихали всех кому не лень и арабов и украинцев и африканцев. летели все с темп 38 и все пили жароудоляющие. в борисполе зашли украинские медики и не знали что делать, вроде по глазам все больные, а температура у всех пассажиров, а их более 300 чел. = 36,7
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.