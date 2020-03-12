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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 261262263264>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:57

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:такую панику разгоняют везде, что даже у нормальных людей может крыша поехать. :? лучше бы заблокировали эти ваши/ихние интернеты и поотключали тв. :D - ничто так не действует на мозг как эти зомбоящики.

может еще сейчас найдут "предсказания" Ностарадамуса о короновирусе - "А я вас предупреждал"(С) :mrgreen:

лет тридцать назад читал,ща не могу найти что-то типа "Дракон с востока пойдёт на запад и покорит весь мир".Может это и про биткоин :roll:


биток сейчас в таком дампе, что вообще рискует обнулиться - его график все больше и больше похож на корону :twisted:
какая там цена должна быть, чтоб майнинг был жестко убыточным?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 14 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:57

  ricardo написав:
  _Mykola_ написав:
  vladislavlvov написав:израильский сайт информирования о заболевших пишет, что гражданин Израиля вернувшийся с Киева !!! привез коронавирус..
выводы делайте сами..

Ссылочку не дадите?

Не дасть.


Зато есть вот такие подтверждения
Эту дичь толкали в прайм-тайм на 1+1 в купе с описанием симтомов Эболы приплетая их к коронавирусу, на минуточку профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней, заслуженный чего-то там
https://twitter.com/You_are_Future/stat ... 9955396608

а это всего лишь министр иностранных дел расписывается за власти Китая в порыве отчитаться о скорейшем вывозе "дамы с собачкой"
https://twitter.com/You_are_Future/stat ... 3048912896
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:00

  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина.

Если, по-нормальному, то так всегда должно быть, а не только во время пандемии


например выпечка у них своя. И пекут они не на заводе а прямо в пекарне в пределах супермаркета, и часто горячими выкладывают на прилавки. Такое практикуется и на западе - ни багеты в париже ни пиццу в италии дополнительно пленкой не упаковывают, и это нормально , в отличие от например заводского хлеба, который большими заводскими партиями легче паковать. чем организовывать совершенно разноплановую упаковку в таких мини пекарнях. Кондитерку и куча другого развесного товара я также предпочел бы расфасовывать сам, под нужный мне вес. Но как для карантинных мер - здорово что так быстро сработали.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Васенька написав:тиждень тому прилетів з ГОА
здоровий і засмаглий...


Пощастило що вгадали з датою. А я маю з Бангкока вилітати 18-го, але схоже доведеться затриматись надовше через припинення авіасполучення :(
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:10

  andriykulyk76 написав:
  Васенька написав:тиждень тому прилетів з ГОА
здоровий і засмаглий...


Пощастило що вгадали з датою. А я маю з Бангкока вилітати 18-го, але схоже доведеться затриматись надовше через припинення авіасполучення :(


Попадос, конечно. Думаю, что на самом деле авиасообщения не будет еще очень долго. Надо вам как-то выбираться оттуда на перекладных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:12

Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/14/7243619/

на хрена???пусть там сидят, типа здесь их выличат???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:21

  Игорь Алексеевич написав:Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії.
На хрена???пусть там сидят, типа здесь их выличат???
Выличат, всех выличат! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:23

  Игорь Алексеевич написав:Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/14/7243619/

на хрена???пусть там сидят, типа здесь их выличат???

Зорян и Шкиряк спешат на помощь? :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:26

Кстати, а что за дискриминация?

Тогда нужно принудительно спасать "патриотов" из Америки, Лондона и Испании :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:33

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что за дискриминация?

Тогда нужно принудительно спасать "патриотов" из Америки, Лондона и Испании :)


вчера смотрел в фб блогера, который летел из милана.
мне понравились его слова.
- аэропорт милана пустой - самолётов на полосе нет, все авиакомпании отказались летать в италию.
прилетел самолёт из арабских эмиратов и вывез только своих.
в наш мау напихали всех кому не лень и арабов и украинцев и африканцев.
летели все с темп 38 и все пили жароудоляющие.
в борисполе зашли украинские медики и не знали что делать, вроде по глазам все больные, а температура у всех пассажиров, а их более 300 чел. = 36,7 :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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