Додано: Суб 14 бер, 2020 15:00

safonovstanislav написав: Surfer написав: Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина. Кстати говоря вчера в супермаркете увидел изменения - все хлебобулочные местного производства - Сильпо - тотально упакованы в пленку, конфеты которые продавались россыпью - порционно расфасованы в пакеты - я так понимаю чтобы это все лишний раз грязными руками не трогалось. Еще днем ранее этого не было - на удивление быстро и слаженно сработали, с первого же дня введения карантина.

Если, по-нормальному, то так всегда должно быть, а не только во время пандемии Если, по-нормальному, то так всегда должно быть, а не только во время пандемии

например выпечка у них своя. И пекут они не на заводе а прямо в пекарне в пределах супермаркета, и часто горячими выкладывают на прилавки. Такое практикуется и на западе - ни багеты в париже ни пиццу в италии дополнительно пленкой не упаковывают, и это нормально , в отличие от например заводского хлеба, который большими заводскими партиями легче паковать. чем организовывать совершенно разноплановую упаковку в таких мини пекарнях. Кондитерку и куча другого развесного товара я также предпочел бы расфасовывать сам, под нужный мне вес. Но как для карантинных мер - здорово что так быстро сработали.