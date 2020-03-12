А як ви збираєтеся продовжити візу, якщо у вас штамп?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:50
Многие страны объявили, что будут лечит от короны и без страховок. Так безопаснее, ибо большая вероятность самолечения.Если такое есть, например, в Италии, то я бы осталась.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:05
В мене повноцінна 2-місячна віза, закінчується 19.03, якщо не вдасться вилетіти продовжу в імігрейшн офісі на місяць. Сподіваюсь до цього не дійде. В посольстві нічого толком сказати не можуть, можливо через 1-2 дні щось вималюється.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.
Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.
Отменили регулярное авиасообщение.
В Индии вообще никто не болеет
Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.
Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.
Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.
Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина
Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 14 бер, 2020 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:22
Уже и жд с автобусами отменили. Оставили только личный транспорт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|