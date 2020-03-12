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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andriykulyk76 написав:
  Васенька написав:тиждень тому прилетів з ГОА
здоровий і засмаглий...


Пощастило що вгадали з датою. А я маю з Бангкока вилітати 18-го, але схоже доведеться затриматись надовше через припинення авіасполучення :(
А як ви збираєтеся продовжити візу, якщо у вас штамп?
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:50

  Игорь Алексеевич написав:Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/14/7243619/

на хрена???пусть там сидят, типа здесь их выличат???


Многие страны объявили, что будут лечит от короны и без страховок. Так безопаснее, ибо большая вероятность самолечения.Если такое есть, например, в Италии, то я бы осталась.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:05

  CRUSADER написав:
andriykulyk76 написав:
  Васенька написав:тиждень тому прилетів з ГОА
здоровий і засмаглий...


Пощастило що вгадали з датою. А я маю з Бангкока вилітати 18-го, але схоже доведеться затриматись надовше через припинення авіасполучення :(
А як ви збираєтеся продовжити візу, якщо у вас штамп?

В мене повноцінна 2-місячна віза, закінчується 19.03, якщо не вдасться вилетіти продовжу в імігрейшн офісі на місяць. Сподіваюсь до цього не дійде. В посольстві нічого толком сказати не можуть, можливо через 1-2 дні щось вималюється.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.

Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.

Отменили регулярное авиасообщение.

В Индии вообще никто не болеет

Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.
Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.

Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.
Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина

Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 14 бер, 2020 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:22

Уже и жд с автобусами отменили. Оставили только личный транспорт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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